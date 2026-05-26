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El PSOE denuncia que editoriales ofrecen aire acondicionado a colegios de Murcia a cambio de elegir sus libros

Los socialistas critican que los centros tengan que decidir entre mantener sus proyectos educativos o mejorar el confort de los alumnos en las aulas

La edil socialista Esther Nevado comparece en una rueda de prensa

La edil socialista Esther Nevado comparece en una rueda de prensa / L.O.

EFE

El PSOE de Murcia ha denunciado este martes que las editoriales de libros de texto están ofreciendo a los equipos directivos de los centros educativos instalar equipos de aire acondicionado en las aulas si se decantan por sus proyectos y materiales, poniendo así a los docentes en la tesitura de elegir si cambiar sus proyectos educativos o mejorar el confort de los alumnos.

La concejala socialista Esther Nevado ha lamentado que esta práctica se haya extendido este curso entre los centros educativos en los que las familias tienen menos recursos y las asociaciones de madres y padres (AMPAS) no han podido costear la compra de aparatos de climatización.

La mayoría de colegios que cuentan con esos sistemas los han adquirido por esa vía a través de las familias, y la dejadez de las administraciones a la hora de facilitar estos servicios a todos los centros está llevando a este tipo de situaciones, ha lamentado.

"¿Qué será lo próximo, que las editoriales arreglen los aseos?", ha ironizado Nevado

Así, la concejala ha subrayado que lo normal sería que las editoriales ofrezcan compensaciones a los centros que eligen sus centros relacionadas con la docencia, como asistencias a congresos, materiales bibliográficos o proyectos adicionales, y no infraestructuras básicas de equipamiento de los centros como son los aires acondicionados.

"¿Qué será lo próximo, que las editoriales arreglen los aseos?", ha ironizado, y ha calificado de "terrible" el hecho de que los centros tengan que elegir entre libertad docente o instalaciones adecuadas.

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Asimismo, ha lamentado que el Gobierno municipal anuncie como un proyecto propio la inclusión del mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado en el contrato municipal, cuando fue el PSOE quien solicitó esa medida en el pleno municipal del mes de abril y fue rechazada.

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