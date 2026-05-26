Nueva Concejalía en el Ayuntamiento de Murcia: así quedan repartidas las competencias entre los ediles

El nuevo equipo de gobierno local tras el fallecimiento de Ballesta termina de tomar forma con el reparto de competencias entre los 15 concejales del PP a través de un decreto que el Ayuntamiento hizo público este domingo.

Y la nueva configuración llega con una destacada novedad: la creación de una nueva Concejalía, llamada de Agenda e Impulso Normativo, que estará en manos del nuevo edil en la Corporación murciana, Pedro Luis García Balibrea.

Como ya avanzó La Opinión, a falta de un año para las elecciones municipales de 2027, el escenario más previsible era que las carteras que desempeñaba Pérez, quien estaba al frente de la Concejalía de Fomento y Patrimonio, se repartiesen entre ediles con experiencia en el Ayuntamiento que desarrollasen competencias similares.

Cambio de manos

Así, José Guillén pasa a ser el primer teniente de alcalde y asume las funciones de Limpieza Viaria, que se suman a las que ya desempeñaba con anterioridad: Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, Parques y Jardines, Servicios Industriales, Oficina de Eventos de la Ciudad y coordinación de la modernización administrativa.

Asimismo, Guillén continuará coordinando áreas vinculadas a la transformación digital, la comunicación institucional y la organización de los principales dispositivos y eventos de ciudad.

Por su parte, José Francisco Muñoz, además de asumir la portavocía del Gobierno municipal, añade también las competencias de Fomento al resto de áreas que lidera, como son el desarrollo económico y la movilidad del municipio. Con este cambio, su concejalía pasará a denominarse Fomento, Movilidad y Gestión Económica.

Antonio Navarro continuará al frente de Urbanismo y Huerta y asumirá, además, las competencias relativas al patrimonio municipal, por lo que su concejalía pasará a ser la de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta.

Esta es, quizá, una de las transferencias de competencias más previsible, pues la Concejalía de Navarro ya se encargaba del Catálogo del Plan General que determina el grado de protección de los edificios históricos del municipio y, como indicó la alcaldesa a este diario, su anterior Concejalía y la de Navarro estaban en constante comunicación para sacar adelante los proyectos en materia de patrimonio, por lo que con este cambio se coordinarán de forma más sencilla los trabajos.

Reforzar la coordinación administrativa

En cuanto a la Concejalía de Agenda e Impulso Normativo, de nueva creación, tiene como finalidad "reforzar la coordinación administrativa y el funcionamiento interno del Consistorio", indicó el Ayuntamiento en un comunicado.

De esta forma, García Balibrea coordinará todos los trabajos de las comisiones ordinarias y extraordinarias del consistorio, donde los tres partidos con representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE y Vox) abordan iniciativas antes de su paso por el pleno municipal.

Y es que Pedro Luis Balibrea, actual director de Inforges, cuenta con "amplia experiencia en innovación en la gestión pública", explica el equipo de Gobierno del PP en el escrito.