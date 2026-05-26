Infraestructuras
Doce colegios de Murcia y pedanías estrenarán toldo de cara al próximo curso escolar
El nuevo contrato destina casi 197.000 euros para generar casi 1.200 metros cuadrados de sombra en cinco colegios del casco urbano y otros siete de pedanías
El plan sombra del Ayuntamiento de Murcia llega a doce colegios repartidos por todo el municipio con un nuevo contrato para la instalación de toldos, que cuenta con un presupuesto de 196.893 euros, según anunció este martes la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.
La medida beneficiará a un total de 2.021 alumnos y permitirá generar casi 1.200 metros cuadrados de sombra en cinco colegios del casco urbano y otros siete de pedanías.
El plazo de presentación de ofertas concluye a mediados de junio y el acuerdo cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que los nuevos toldos deberían estar instalados de cara al próximo curso escolar.
Nuevos toldos
- El CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia), con 214 alumnos, contará con 2 toldos extensibles motorizados y 2 toldos autoportantes
- El CEIP Narciso Yepes (Murcia), con 161 alumnos, contará con 5 toldos extensibles motorizados
- El CEIP Vistabella (Murcia), con 146 alumnos, contará con 2 toldos corredera portería
- El CEIP Maestro José Castaño (Murcia), con 179 alumnos, contará con 3 toldos extensibles motorizados
- El CEIP Manuel Fernández Caballero (Murcia), con 234 alumnos, contará con 3 toldos extensibles motorizados
- El CEIP Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos), con 132 alumnos, contará con 2 toldos correderos tipo portería
- El CEIP La Arboleja (La Arboleja), con 143 alumnos, contará con 2 toldos correderos autoportante y 2 correderos portería
- El CEIP San José de la Montaña (Sangonera la Seca), con 197 alumnos, contará con 4 toldos correderos autoportante
- El CEIP Barriomar 74 (Barriomar), con 133 alumnos, contará con 3 toldos extensibles motorizados
- El CEIP Nuestra Seora de la Antigua (Monteagudo), con 149 alumnos, contará con 2 toldos correderos autoportante
- El CEIP José Martínez Tornel (Patiño), con 156 alumnos, contará con 2 toldos correderos autoportante
- El CEIP Puente Doñana (La Albatalía), con 177 alumnos, contará con 6 toldos extensibles motorizados
Balance
"Desde el 2017, el plan sombra se convirtió en una prioridad estratégica para el alcalde Ballesta, una iniciativa municipal que seguimos impulsando con estas 40 infraestructuras para generar sombra en 12 colegios", explicó la edil del ramo.
En total, desde la puesta en marcha de esta iniciativa el Ayuntamiento de Murcia ha destinado más de 1.7 millones de euros para generar casi 12.000 metros cuadrados de sombra.
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