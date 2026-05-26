Los colegios y escuelas infantiles de Murcia se incorporan al contrato de mantenimiento de aire acondicionado municipal

Los colegios y escuelas infantiles públicas del municipio de Murcia se incorporan, por primera vez, al contrato de mantenimiento de aire acondicionado municipal, según anunciaron este martes los ediles de Educación, Belén López, y Desarrollo Urbano, José Guillén.

El acuerdo, adjudicado a la mercantil Comsa Service Facility Management, S.A.U. - Industrias Eléctricas Brocal, S.A. Unión Temporal de Empresas por 3,2 millones de euros, cuenta con una duración inicial de dos años, prorrogables por otros tres.

Aunque cabe recordar que este anuncio llega después de que el PSOE denunciase la situación de los colegios murcianos con los aires acondicionados que, al haber sido adquiridos por las familias, no contaban con mantenimiento. El anuncio llega también el mismo día en el que denunciaron que editoriales ofrecen aire acondicionado a colegios de Murcia a cambio de elegir sus libros.

Tiempos de respuesta

El servicio dará cobertura a 5.872 equipos de climatización repartidos en edificios municipales de todo el municipio, un 68 por ciento más que los incluidos en el anterior servicio. Y también aumenta un 41 por ciento la inversión anual destinada al mantenimiento de estas instalaciones.

El contrato, además, establece tiempos máximos de respuesta ante averías y fija un plazo de actuación de 24 horas para incidencias ordinarias y de una hora en aquellos casos de emergencia que puedan implicar riesgos para las personas o para las instalaciones.

Monitorización y control digital

Otro aspecto a destacar es que se instalará un sistema digital de seguimiento que permitirá supervisar en tiempo real el estado de los equipos de climatización, registrar incidencias y controlar las actuaciones de mantenimiento realizadas en los distintos edificios municipales.

Además, el servicio contempla la actualización del inventario de instalaciones y el etiquetado digital de los equipos para mejorar el control técnico y el seguimiento de cada aparato.

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El contrato incluye también sistemas de control remoto en distintas dependencias municipales, lo que permitirá detectar averías con mayor rapidez y mejorar la eficiencia energética.