Gastronomía
Estas son las 42 propuestas de ‘Murcia de Tapas’ que podrás probar por 3,50 euros
La nueva edición de ‘Murcia de Tapas’, impulsada por Estrella de Levante, se celebrará del 28 de mayo al 9 de junio en el centro de la ciudad
La gastronomía volverá a tomar las calles del centro de Murcia con una nueva edición de 'Murcia de Tapas', la iniciativa impulsada por Estrella de Levante que reunirá a 42 bares y restaurantes entre el 28 de mayo y el 9 de junio para promocionar la hostelería local y fomentar el tapeo en la ciudad.
Durante casi dos semanas, los establecimientos participantes ofrecerán su tapa estrella acompañada de un quinto de Estrella de Levante por un precio de 3,50 euros. Además, quienes quieran completar la experiencia podrán optar por un maridaje con una Estrella de Levante Reserva 60 en formato tercio por solo 50 céntimos más, elevando el precio total a cuatro euros.
La iniciativa invita tanto a murcianos como a visitantes a recorrer distintas zonas del centro y descubrir nuevas creaciones gastronómicas en los locales participantes. El listado completo de establecimientos y tapas podrá consultarse en la web de Gastronosfera: https://www.gastronosfera.com/agenda/murcia-de-tapas
Con esta nueva edición, Estrella de Levante busca reforzar su apoyo al sector hostelero y contribuir a dinamizar la actividad en el centro de la ciudad en uno de los periodos con mayor ambiente previo al verano. 'Murcia de Tapas' se consolida así como una de las citas gastronómicas más populares de la capital murciana, combinando ocio, gastronomía y promoción del comercio local.
Sorteos y premios por votar
La iniciativa contará además con distintas acciones dirigidas a fomentar la participación del público. Entre el 26 y el 29 de mayo, la web de Gastronosfera acogerá un sorteo previo en el que los usuarios podrán conseguir un talonario con 10 consumiciones gratuitas para disfrutar durante la ruta.
Asimismo, durante el desarrollo del evento, los asistentes podrán votar por su tapa favorita a través de la misma plataforma. La propuesta mejor valorada recibirá el premio del público y, entre todos los participantes en las votaciones, se sorteará una escapada valorada en 350 euros que incluye estancia para dos personas, cena y acceso al spa en el Hotel Balneario de Archena.
Lista de bares y tapas de ‘Murcia de Tapas’
- 1968 de Maite — Bao68
- Bar Fénix La Marina — Brocheta de atún, bacalao y calamar
- Bar San Agustín — Kimchi del mar
- Café Bar Orlando’s — El bar del cubano
- Café Coiba — Marinera Coiba
- Cafetería Mygala — Patallones
- Cafetería Tebas — Patatas bravas Adriano
- Cantina del Carmen — Bocado del Levante
- Cervecería Condomina — Viruta de alcachofa
- Confitería Cafetería Juan Mazón — Pastel Mallorquín
- Confitería Maite - Constitución — Murcianico de ternera
- Confitería Maite - Plaza Circular — Murcianico de ternera
- Cosafina — Chato murciano en Cosafina
- Drexco Gran Vía — Bocado nórdico
- Drexco Libertad — Bao ibérico
- Drexco Museo Arqueológico — Tosta atlántica
- Drexco Trapería — Tosta Inazares
- eh! Restaurante — Erizo del Mediterráneo
- El Chiringuito del Carmen — Brioche escabechado
- El Garrampón — Antonio
- El Pulpito — La caprichosa de langostino
- Gran Rhin — El pulpo cremoso
- Hugo’s Restaurante — Roquitas de choco
- Juan Mazón Tapas-Bar — Brioche mexicano
- La Barra de Clares — Estrella marinera
- La Barra de Pepe el Torrao — La Perla negra
- La Bodeguita de Javi Gracia — Nido de ternera con torrezno
- La Cueva del Oso — Canapé de solomillo a la pimienta y almendra
- La Terraza — Suave terraza
- La Uva Jumillana — Salmón tropical
- Las Flores Bar — Huerto y marea
- Los Manjares del Tío Simón — Brioche del Tío Simón
- Mesón El Pariente — El Pariente
- Mostacho Burguer Bar — Taco de primavera
- Palets Bar — Perla Gallega
- PISTATXO Cocina Vegetariana — La vieira que NO vino del mar
- Restaurante Casa el Cherro — Palomita del Cherro
- Restaurante Paco’s — Delicia ibérica
- Rincón de Paco — La Tigresa
- Rincón del Chapas — Codornices en escabeche
- Taberna El Notario — Brocheta de sepia
- Tapeo Bar Azul — Marinera de atún rojo
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