Estas son las 42 propuestas de ‘Murcia de Tapas’ que podrás probar por 3,50 euros

Bar San Agustín. Kimchi del mar. Croqueta pulpo y gamba en salsa kimchi / Murcia de Tapas

La gastronomía volverá a tomar las calles del centro de Murcia con una nueva edición de 'Murcia de Tapas', la iniciativa impulsada por Estrella de Levante que reunirá a 42 bares y restaurantes entre el 28 de mayo y el 9 de junio para promocionar la hostelería local y fomentar el tapeo en la ciudad.

Durante casi dos semanas, los establecimientos participantes ofrecerán su tapa estrella acompañada de un quinto de Estrella de Levante por un precio de 3,50 euros. Además, quienes quieran completar la experiencia podrán optar por un maridaje con una Estrella de Levante Reserva 60 en formato tercio por solo 50 céntimos más, elevando el precio total a cuatro euros.

La iniciativa invita tanto a murcianos como a visitantes a recorrer distintas zonas del centro y descubrir nuevas creaciones gastronómicas en los locales participantes. El listado completo de establecimientos y tapas podrá consultarse en la web de Gastronosfera: https://www.gastronosfera.com/agenda/murcia-de-tapas

Con esta nueva edición, Estrella de Levante busca reforzar su apoyo al sector hostelero y contribuir a dinamizar la actividad en el centro de la ciudad en uno de los periodos con mayor ambiente previo al verano. 'Murcia de Tapas' se consolida así como una de las citas gastronómicas más populares de la capital murciana, combinando ocio, gastronomía y promoción del comercio local.

Cartel anunciador de la nueva edición de Murcia de Tapas / L.O.

Sorteos y premios por votar

La iniciativa contará además con distintas acciones dirigidas a fomentar la participación del público. Entre el 26 y el 29 de mayo, la web de Gastronosfera acogerá un sorteo previo en el que los usuarios podrán conseguir un talonario con 10 consumiciones gratuitas para disfrutar durante la ruta.

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Asimismo, durante el desarrollo del evento, los asistentes podrán votar por su tapa favorita a través de la misma plataforma. La propuesta mejor valorada recibirá el premio del público y, entre todos los participantes en las votaciones, se sorteará una escapada valorada en 350 euros que incluye estancia para dos personas, cena y acceso al spa en el Hotel Balneario de Archena.