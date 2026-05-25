El nuevo modelo de transporte en Murcia pone fin a la senda judicial y ya tiene nueva fecha para su puesta en marcha

El Ayuntamiento anuncia la "reactivación definitiva" del contrato del nuevo modelo de transporte público de Murcia tras la reunión de la Junta de Gobierno de este lunes, según informó la alcaldesa, Rebeca Pérez.

Después de que la resolución de los cinco recursos presentados ante los pliegos del acuerdo por parte del tribunal central de recursos contractuales, el proceso de licitación vuelve a ponerse en marcha.

Pérez destacó que el nuevo sistema "va a conectar las pedanías entre sí, pero también con el centro y con puntos importantes" como universidades, hospitales y parques económicos, y supone la mayor inversión en materia de movilidad en la historia del municipio, con 731 millones de euros.

Licitación

Los servicios municipales ya han ajustado las "cuestiones formales" según lo dictado por el tribunal, indicó el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Francisco Muñoz, por lo que ya "se ha depurado todo el pliego".

Además, como "no hay cambios de calado", los pliegos tendrán un "visado muy rápido" en su paso por los servicios jurídicos y la intervención y "estará subido al Portal de Contratación en los próximos días", aseguró el también concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica.

Desde el momento en el momento en el que los pliegos estén la plataforma, se abrirá un plazo de dos meses para la presentación de ofertas. Y la valoración de las propuestas recibidas también será más ágil agregó Muñoz, pues "los servicios ya conocen la dinámica de la adjudicación".

Con los plazos previstos, el contrato estaría adjudicado antes de que finalice 2026 y la puesta en marcha "será inmediata".

Respecto a los nueve meses de adaptación para que la empresa licitadora comience a funcionar, se valorará positivamente en el baremo de adjudicación la reducción de este plazo.

Asimismo, con el objetivo de dar a conocer el nuevo modelo, el Ayuntamiento iniciará en las próximas semanas una ronda de reuniones con juntas municipales, asociaciones vecinales y centros atractores del municipio para explicar las mejoras concretas que el nuevo modelo traerá consigo en cada barrio y pedanía.

Mejoras

Aunque "el proyecto anunciado ya está en marcha", aseguró Muñoz, pues el tranvibús supone un "adelanto" de este nuevo sistema del que ya han hecho uso más de 600.000 usuarios, según el balance que ofreció el edil.

Con el nuevo sistema, se incorporarán más de 6.000 plazas adicionales al día en la red de transporte murciano, que permitirá "reducir tiempos de espera y mejorar frecuencias y conexiones", destacó el edil.

En total, serán más de 1.540 expediciones diarias de autobuses que darán cobertura al 98 por ciento de la población, detalló Muñoz, quien también resaltó la creación de 7 líneas transversales entre pedanías y el servicio nocturno durante los fines de semana, que dará servicio al 90 por ciento de la población.

En paralelo, el Consistorio ha puesto en funcionamiento más de 2.000 plazas de aparcamiento durante la actual legislatura, que se suman a la apertura de nuevas zonas de estacionamiento (como el de Hacienda y el subterráneo de Abenarabi), con los que la red municipal de aparcamientos congrega más de 8.000 plazas.