Inyección de 3,6 millones para los barrios y pedanías de Murcia

"Murcia inicia una nueva etapa desde la continuidad responsable y el respeto por el trayecto". Así arrancó la alcaldesa, Rebeca Pérez, la comparecencia posterior a la reunión de Junta de Gobierno de este lunes, ya que el viernes -día habitual de estos encuentros- se celebró su investidura como regidora del municipio.

Pérez anunció los principales acuerdos de la Junta rodeada de todo su equipo de Gobierno y dio la bienvenida al nuevo edil, Pedro Luis Balibrea, quien estará al frente de una nueva Concejalía en el Consistorio murciano: la de Agenda e Impulso Formativo.

La alcaldesa detalló, además, cuáles serán los tres pilares de su modelo de Gobierno: la apuesta por las pedanías, la movilidad sostenible y la recuperación del patrimonio.

Convocatoria bianual

Y en la primera de estas líneas se enmarca la inversión de 3,6 millones en la convocatoria bianual del plan de inversiones en pedanías, diputaciones y barrios periféricos, aprobada en Junta este lunes.

A través de dicho plan, la Comunidad concede subvenciones de carácter plurianual para posibilitar la ejecución de obras. En concreto, la Comunidad aporta 3.587.450 euros, cantidad a la que el Ayuntamiento sumará otros 800.600 euros, hasta llegar a los 3,6 millones.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, detalló que mediante esta inversión se desarrollarán 36 proyectos prioritarios para las juntas municipales, divididos en cuatro líneas de acción: seguridad vial, renovación de espacios peatonales, nuevos espacios deportivos y formativos e infraestructuras verdes.

En materia de seguridad vial, accesibilidad y asfaltado de calles, se destinarán más de 1,5 millones para financiar doce actuaciones en pedanías como San José de la Vega, Guadalupe, Sangonera la Verde, y El Esparragal.

El programa también incorpora once actuaciones de regeneración urbana, como la renovación plazas y áreas peatonales, con proyectos como la plaza de la Iglesia de Santa Cruz; la conexión peatonal entre La Cueva y Las Lumbreras en Monteagudo; y la renovación de nuevas aceras en San Ginés.

En cuanto a infraestructuras, se crearán dos nuevas salas de estudio en La Ñora y Lobosillo y se renovarán los vestuarios del campo de fútbol de Los Garres.

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Por último, se contemplan nueve actuaciones en infraestructuras verdes, como el Jardín de El Regueiro en La Alberca; una nueva zona de calistenia y gerontogimnasia en Los Dolores; y una nueva zona de juegos infantiles en Puebla de Soto.