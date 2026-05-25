¿Quién es La Garza Negra? El superhéroe murciano que patrulla la ciudad de noche y se ha hecho viral en TikTok

Las calles de Murcia esconden un secreto. Alguien camina por ellas cuando la ciudad duerme... Él observa, patrulla y responde al nombre de 'La Garza Negra'. Un joven murciano, cuya identidad permanece oculta, ha sacudido TikTok con una declaración que pocos esperaban: Murcia ya tiene su propio superhéroe. Con solo dos vídeos publicados, su cuenta ya suma 8.984 seguidores y 83.700 me gustas.

Su presentación fue tan escueta como enigmática. "Mi nombre es 'La Garza Negra', soy el superhéroe de aquí de Murcia", anunciaba a cámara, sin más explicaciones sobre quién hay detrás del personaje. Solo una misión clara: "Proteger y salvar y ayudar a todas las personas de esta ciudad que lo necesiten".

Una figura en la oscuridad

No actúa solo ni en las sombras de la ilegalidad. 'La Garza Negra' deja claro que su labor se desarrollará "en colaboración con la Policía y los Bomberos siempre que ellos necesiten de mi ayuda". Una figura que se mueve entre el misterio y la responsabilidad, entre la noche y la ciudad que dice querer proteger.

Porque es precisamente de noche cuando este superhéroe murciano sale a la calle. Él mismo lo confirma: patrulla Murcia principalmente en horario nocturno, aunque advierte que también puede aparecer a plena luz del día. Si alguien necesita ayuda, solo tiene que buscarlo en TikTok, donde asegura estar pendiente de cada mensaje y cada comentario.

El mito que creció solo

Lo que nadie podía imaginar es la velocidad a la que su historia se extendería. El primer vídeo cruzó fronteras digitales antes de que la ciudad pudiera parpadear. En su segunda aparición, 'La Garza Negra' reconocía, entre sorprendido y emocionado, la magnitud de lo que había desatado: "A los casi 5.000 seguidores que tengo ya es una locura con un solo vídeo, un montón de visualizaciones superando el medio millón".

Hoy esas cifras se han quedado pequeñas. Casi 9.000 seguidores respaldan a un personaje que no ha mostrado su rostro, que no ha revelado su nombre real y que, sin embargo, ha logrado lo que pocos consiguen: que una ciudad entera hable de él.

"Vamos a hacer de este un mundo mejor"

Detrás del misterio, hay una convicción. "Lo importante es que el vídeo se está visualizando y gracias a ello podemos llegar a cada vez más y más gente que necesite ayuda", explicaba en su segundo mensaje. Y no son solo palabras: a través de las historias de TikTok ya ha atendido a personas que le han pedido ayuda, aunque mantiene la discreción sobre los detalles.

Próximamente, promete un vídeo de respuestas para despejar las dudas de una comunidad que crece y que le exige estar a la altura. "Estoy encantado con todos vosotros", confesaba, antes de volver a desaparecer entre las calles de Murcia. 'La Garza Negra' está ahí fuera. Y Murcia, por ahora, empieza a creerle.