Rebeca Pérez se rodea de tres superconcejales en su nuevo equipo de Gobierno

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha configurado su nuevo Gobierno municipal con el objetivo de impulsar el proyecto de transformación y modernización de la ciudad iniciado por José Ballesta y trabajar por una Murcia «en la que merece la pena vivir», tal y como señaló en su discurso de investidura.

Pérez ha configurado su nuevo Gobierno municipal con una estructura apoyada en tres grandes concejales: José Guillén, José Francisco Muñoz y Antonio Navarro. La alcaldesa crea además una nueva Concejalía de Agenda e Impulso Normativo, que asumirá Pedro García Balibrea, director de Inforges, confirma a Miguel Ángel Pérez como jefe de gabinete y se reserva la coordinación de los grandes proyectos estratégicos de Murcia, como ya hizo José Ballesta.

Con esta nueva estructura, la regidora pretende que el Ayuntamiento continúe funcionando con normalidad, eficacia y plena capacidad de gestión desde el primer momento, preservando las competencias que ya tenía asumidas en su etapa anterior y el legado de los grandes proyectos estratégicos de Murcia.

José Guillén pasará a ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento / Juan Carlos Caval

José Guillén, primer teniente de alcalde

En este nuevo marco organizativo, José Guillén Parra pasará a ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia.

El edil mantendrá las competencias estratégicas que ya venía desempeñando en materia de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, Parques y Jardines, Servicios Industriales, Oficina de Eventos de la Ciudad y coordinación de la modernización administrativa, entre otras. Además, reforzará la gestión de servicios estratégicos del municipio con la incorporación de la responsabilidad de Limpieza Viaria.

Asimismo, continuará coordinando áreas vinculadas a la transformación digital, la comunicación institucional y la organización de los principales dispositivos y eventos de ciudad.

Con esta reorganización, se refuerza también la coordinación transversal entre áreas estratégicas del Ayuntamiento para agilizar la gestión municipal, modernizar los servicios públicos y acelerar los proyectos de transformación del municipio.

José Francisco Muñoz incorporará las competencias de Fomento / L.O.

José Francisco Muñoz asume Fomento

Por su parte, José Francisco Muñoz, además de asumir la portavocía del Gobierno municipal, continuará liderando áreas clave para el desarrollo económico y la movilidad del municipio, incorporando también las competencias de Fomento.

Esta nueva organización permitirá generar sinergias y agilizar actuaciones en materias clave para reforzar el impulso inversor y la planificación de infraestructuras.

Su concejalía pasará a denominarse Fomento, Movilidad y Gestión Económica.

Navarro asume las competencias relativas al patrimonio municipal / ISRAEL SANCHEZ

Antonio Navarro gestionará Patrimonio

Antonio Navarro continuará al frente de Urbanismo y Huerta, asumiendo además las competencias relativas al patrimonio municipal. Con ello, se refuerza la protección del modelo territorial, la defensa de la identidad huertana y la conservación de los espacios y bienes públicos del municipio.

La concejalía pasará a denominarse Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta.

La nueva estructura municipal refuerza un modelo de gobierno basado en la experiencia, la solvencia técnica y el trabajo coordinado de todo el equipo de concejales, con el objetivo de seguir impulsando una Murcia moderna, cercana, eficaz y preparada para afrontar los grandes retos de futuro del municipio.

La alcaldesa liderará los proyectos estratégicos

Rebeca Pérez liderará personalmente la coordinación de los principales proyectos estratégicos del municipio con el objetivo de seguir construyendo una Murcia moderna, innovadora, sostenible y centrada en las personas, como relató en su discurso de investidura.

A ello se suma también el cuidado y la recuperación del patrimonio histórico del municipio, como garante de las señas de identidad de los murcianos.

A la derecha, Pedro Luis Balibrea, nuevo concejal del Ayuntamiento de Murcia, junto a la alcaldesA / Juan Carlos Caval

Nueva Concejalía de Agenda e Impulso Normativo

El decreto rubricado incorpora además al nuevo concejal, Pedro García Balibrea, con amplia experiencia en innovación en la gestión pública, que estará al frente de una nueva concejalía creada para reforzar la coordinación administrativa y el funcionamiento interno del Consistorio.

De esta forma, García Balibrea coordinará los trabajos de las comisiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento desde la Concejalía de Agenda e Impulso Normativo.

La nueva alcaldesa confía además en Miguel Ángel Pérez, quien fuera jefe de gabinete de Ballesta, para seguir coordinando la Alcaldía municipal, reforzando así la continuidad organizativa y la estabilidad institucional del Ayuntamiento.

«Este proyecto no pertenece a una sola persona. Es el resultado del trabajo de un equipo fuerte comprometido con Murcia y con un modelo de ciudad que cuenta con el respaldo de miles de murcianos y que especialmente hemos sentido en estos días en torno a la figura y al legado de Ballesta. Un respaldo que sentimos, asumimos y también aceptamos con responsabilidad y compromiso de futuro con la responsabilidad recibida y con nuestra ciudad», señalan desde el equipo de Gobierno.

Noticias relacionadas

Junta de Gobierno

La nueva alcaldesa ha convocado para este lunes la Junta de Gobierno con todo el equipo para incorporar administrativamente los primeros grandes acuerdos y proyectos estratégicos de la nueva etapa municipal, algunos de ellos ya avanzados en su discurso de investidura.