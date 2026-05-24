Murcia acogerá el lunes 25 de mayo la I Jornada "Mujeres y Psicología: Retos tras el 25-N"

El lunes 25 de mayo los murcianos podrán asistir a las I Jornadas de "Mujeres y Psicología: Retos tras el 25-N". Se trata de un espacio en el que las ponentes analizarán la violencia de género para dar con herramientas que faciliten en el día a día la lucha contra esta lacra.

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia se encuentra detrás de la organización y la jornada se desarrollará en el salón de actos de su sede (calle Almirante Churruca, 1. Bajo) a las nueve de la mañana. La entrada será libre para todo el mundo.

Pese a que desde la organización indican que el acto está dirigido a profesionales de la salud, del ámbito social, del jurídico y de la administración, subrayan que también lo está para el público general que esté interesado en la igualdad y en prevenir la violencia machista.

Las nuevas tecnologías crean escenarios inéditos para las relaciones sociales y, por tanto, nuevas formas de violencia de género. Por esto, el Colegio de Psicología quiere poner el foco sobre nuevos desafíos cotidianos como el acoso digital, el control en RRSS y la hiperconexión.

Sistemas de ubicación en tiempo real son, por ejemplo, una forma de abuso habitual. Sin embargo, también pueden ser una gran herramienta de apoyo entre las distintas comunidades para prevenir o reaccionar ante la violencia de género.

Asimismo, no quieren olvidar formas más tradicionales como la violencia psicológica o el impacto de los estereotipos de género que tienen efectos devastadores sobre la salud mental.

Cartel publicitario de la I Jornada 'Mujeres y Psicología: Retos tras el 25-N'. / L. O.

M de mujer

Uno de los conceptos más importantes para las personas que organizan este evento es la 'M'. Representa a mayo, mes en el que tendrán lugar, pero también a mujeres y a menores —por las hijas e hijos víctimas de la violencia vicaria o la orfandad—.

Tampoco quieren dejar de lado a las personas de la tercera edad que sufren un maltrato invisible o que han tratado, durante toda su vida, con el abuso disfrazado de normalidad.

En esta línea, aclaran que la 'M' busca representar el origen y la naturaleza de esta problemática social. El maltrato —la acción— y el machismo —la estructura social que facilita la violencia—.

No obstante, la 'M' es, además, de "medios". El periodismo tiene como valor ético primordial la representación de todos los grupos sociales en situaciones de abuso o injusticia, así como el cuidado del lenguaje utilizado para evitar la estereotipación o una errónea transmisión del mensaje.

Pese a que en los últimos años la prensa ha dado pasos importantes como la creación de secciones que diferencien a la violencia de género de los sucesos, queda mucho trabajo por hacer.

¿Cómo será el acto?

Se desarrollará en un formato dinámico de seis mesas redondas y un taller específico para que los periodistas mejoren su aproximación hacia estos temas, haciendo especial énfasis en el lenguaje digital de los jóvenes.

La jornada culminará a las siete de la tarde del mismo día y contará con la presencia de importantes figuras como la periodista de la Agencia EFE, Macarena Baena; la agente de la Policía Nacional, Mar Nebra; la decana del Colegio Oficial de Psicología, Rosa Álvarez Prada; la profesora de la Facultad de Psicología de la UMU y coordinadora de la Unidad de Género del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, Carmen Yago Alonso; y la magistrada del TSJ de Murcia, Jessica Hurtado.

Además de otras figuras como Virginia Izura, médica y responsable de Igualdad y Género en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); María Ángeles Miñarro, psicóloga, psicoterapeuta y formadora en perspectiva de género; y Ana Belén Garrido, directora general de la Mujer y Prevención de la Violencia de Género en la Región de Murcia.