Un fin de semana para salir en Murcia: arte en Belluga, rutas por la huerta y fiestas de barrio

Murcia arranca un fin de semana con la agenda llena y planes para todos los públicos. La ciudad vivirá entre el sábado y el domingo el arranque del Tour del Talento, nuevas citas de Murcia Tres Culturas, actividades familiares en San Basilio, teatro en el Romea, cine en la Filmoteca Regional y distintas propuestas culturales, patrimoniales y al aire libre repartidas por varios espacios del municipio.

Carrera de obstáculos 'Desafío Murcia Río'

El sábado arrancará con movimiento desde primera hora. El Desafío Murcia Río reunirá a los participantes en una carrera de obstáculos con salida y meta en los Jardines del Malecón, a partir de las 10.30 horas. La prueba, incluida en la programación del Tour del Talento, discurre por ambos lados del cauce del Segura y propone un recorrido urbano de unos seis kilómetros (Inscripción previa en https://desafiomurciario.es/).

Caballetes en el Belluga

La mañana tendrá también un marcado acento cultural. La Plaza del Cardenal Belluga se convertirá de 11.00 a 14.00 horas en un estudio creativo al aire libre con el Encuentro de Talento Artístico, una propuesta en la que más de un centenar de artistas pintarán en directo inspirándose en edificios y espacios emblemáticos de Murcia. La jornada culminará con una exposición colectiva en la misma plaza de la Catedral.

Murcia Pasarela Mediterránea

También el sábado, el Cuartel de Artillería acogerá la edición Tour del Talento de Murcia Pasarela Mediterránea, de 12.00 a 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La cita reunirá moda, diseño, talleres, conferencias y experiencias vinculadas al sector, convirtiendo este espacio municipal en uno de los puntos de actividad del fin de semana.

Demetrio enseñará a los niños metroflexia en el Museo de la Ciencia y el Agua / L.O.

Metroflexia en el Museo de la Ciencia

La programación reserva además un lugar especial para los más pequeños. El Museo de la Ciencia y el Agua, en la Plaza de la Ciencia, acogerá los talleres de metroflexia 'Plegar el pensamiento, desplegar la emoción', una actividad infantil que combina creatividad, geometría, juego con las formas e imaginación. De la mano de Demetrio, los niños podrán descubrir los secretos de la metroflexia y aprender a transformar la realidad con el metro como herramienta creativa.

La propuesta contará con dos turnos: de 11.00 a 11.50 horas, para niños de 5 a 8 años, y de 12.00 a 12.50 horas, para participantes de 9 a 12 años. El acceso está incluido con la entrada del museo, aunque el aforo está limitado a 25 plazas por turno y es imprescindible reservar previamente llamando al 968 211 998. Además, cada niño participante recibirá como regalo un metro personalizado oficial del Museo y Metroflexia.

Senderismo por la huerta

Por la tarde, la naturaleza tomará el relevo con 'Senderismo cultural: entre la sierra y la huerta', una ruta gratuita incluida en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona y organizada por el Ayuntamiento de Murcia. La actividad partirá a las 16.30 horas desde el Centro de Visitantes San Antonio El Pobre, en la calle San Antonio Pobre, y finalizará a las 19.30 horas. (Inscripciones en https://www.redestiempolibremurcia.es/?p=8401)

El recorrido permitirá descubrir el paisaje que conecta la sierra con la huerta murciana a través de una experiencia que combina naturaleza, historia y tradición. A lo largo del itinerario, los participantes conocerán enclaves de interés patrimonial y etnográfico, así como la riqueza del entorno natural y agrícola que forma parte de la identidad cultural de Murcia.

Raphael actúa este sábado en el coso de la Condomina / L.O.

Música: De Murcia Tres Culturas a Raphael

La música llegará por varias vías. Dentro de Murcia Tres Culturas, el Palacio Almudí recibirá a las 19.00 horas a Ensamble Ditirambo con Recetario Novohispano: el mole; la Cárcel Vieja acogerá a las 20.30 horas a Raúl Márquez Trío con su tributo a Grappelli, y a las 22.00 horas será el turno de Pablo Egea & Raúl Frutos con Auroro.

La Plaza del Cardenal Belluga sumará por la noche otra de las propuestas destacadas del sábado: el concierto lírico de La Carroza del Teatro Real, previsto de 20.30 a 21.45 horas, con entrada libre hasta completar aforo. El espectáculo acercará al público grandes arias de ópera interpretadas por jóvenes promesas del Teatro Real en un escenario singular, a los pies de la Catedral.

La oferta musical se completará con uno de los grandes nombres del fin de semana: Raphael, que actuará el sábado en la Plaza de Toros de Murcia dentro de su gira Raphaelísimo y del festival Murcia On.

Dulcinea en el Romea

El teatro tendrá como protagonista a Paloma San Basilio, que llega al Teatro Romea con 'Dulcinea', espectáculo dirigido por Juan Carlos Rubio en torno al personaje cervantino. La función del sábado será a las 20.00 horas y la del domingo a las 19.00 horas, en una propuesta que revisita el mito de Dulcinea desde una mirada contemporánea.

Fiestas del barrio San Basilio

Para las familias, el barrio de San Basilio será uno de los puntos de referencia. Sus fiestas patronales se celebran hasta el 31 de mayo con actividades gratuitas para todos los públicos. El sábado destacan los talleres infantiles, el desfile de carrozas y la fiesta de la espuma; mientras que el domingo continuará el ambiente vecinal con hinchables, actividades infantiles y una paella popular de convivencia amenizada por la Tuna de Medicina.

Cartel de 'Andy Warhol: American Dream', que se proyectará este domingo en la Filmoteca Regional / L.O.

Dinosaurios y Warhol en la pantalla de la Filmoteca

La Filmoteca Regional Francisco Rabal también se suma a la agenda. El sábado, a las 17.30 horas, proyectará 'Dinosaurios' dentro de Filmo en Familia, una sesión pensada para el público infantil. El domingo, a las 18.00 horas, será el turno de 'Andy Warhol: American Dream', dentro de la programación de la Muestra de Cine LGTBIAQ+.

Día de los Parques

El domingo llegará con planes más tranquilos, pero no menos variados. A las 11.00 horas, el Plan Foresta – Día de los Parques celebrará una edición especial del Tour del Talento en el Jardín de la Plaza del Rocío, junto al Jardín del Salitre, con una actividad pensada para poner en valor los espacios verdes como lugares de encuentro, bienestar y sostenibilidad.

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ruta didáctica 'La Murcia del Rey Lobo' / L.O.

Ruta por el legado del Rey Lobo

Por la tarde, a las 18.00 horas, la agenda ofrece una nueva cita con el patrimonio a través de la ruta didáctica 'La Murcia del Rey Lobo', que recorrerá enclaves históricos vinculados al legado medieval de Ibn Mardanis. La jornada se completará con la segunda función de 'Dulcinea' en el Teatro Romea. (Inscripciones en https://eventos.murcia.es/152268/tickets.html)