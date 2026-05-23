Un incendio cerca de la Nueva Condomina genera una gran columna de humo

Un incendio en la huerta de unas viviendas cerca de la Nueva Condomina, en la pedanía murciana de Churra, ha generado una aparatosa columna de humo.

Pese a lo llamativo de la imagen, el cuerpo de Bomberos de Murcia informa que el fuego se encuentra totalmente bajo control.

La humareda se podía ver desde el parking del Centro Comercial / L. O.

De acuerdo con los bomberos, el fuego alcanzó algunos desechos de plástico que fueron los causantes de la humareda. Esta nube se podía ver a kilómetros de distancia, según comentaron personas que se encontraban en zonas cercanas.

Al lugar de los hechos se trasladaron 11 bomberos en 3 coches del cuerpo.