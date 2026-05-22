Rebeca Pérez, investida alcaldesa de Murcia: "Murcia, te miro con respeto y con emoción, como se mira a un hijo"

Rebeca Pérez se despide del apellido 'en funciones' que acompañaba al cargo que ejerce desde el pasado viernes 15 de mayo, cuando asumió la alcaldía provisional del Ayuntamiento de Murcia en un pleno extraordinario en el que también se dio cuenta del fallecimiento del anterior regidor, José Ballesta.

Y, justo una semana después, el viernes 22 de mayo, el salón de plenos del Consistorio acogió una nueva sesión extraordinaria para constituir al nuevo equipo de Gobierno local.

José Ballesta, hijo del anterior regidor, llegó junto con su mujer y se sentó en primera fila en un abarrotado salón de plenos, pues había hasta 200 personas invitadas, en representación de la sociedad civil, además de todos los concejales del Consistorio, presidentes de juntas municipales y de distrito y personalidades de la política regional murciana, que colmaron incluso las pajareras.

Poco después, Rebeca Pérez entró en la sala entre aplausos y acompañada del presidente regional, Fernando López Miras, y se dirigió a la mesa presidencial para dar comienzo a la sesión plenaria.

Pérez presidió la sesión extraordinaria de pleno de este 22 de mayo. / Juan Carlos Caval

Nombramiento

El primer punto del orden del día fue el nombramiento del nuevo edil en la Corporación murciana: Pedro Luis Balibrea, director de Inforges, quien juró su cargo y, después, recibió de mano de Pérez la medalla de concejal.

Pedro Luis Balibrea jura el cargo como concejal en el Ayuntamiento de Murcia. / Juan Carlos Caval

Seguidamente, cada uno de los tres partidos con representación en el Ayuntamiento de Murcia (PP, PSOE y Vox) tuvo la opción de presentar su candidatura a la alcaldía.

El primero en intervenir fue Luis Gestoso, portavoz de Vox. "No vamos a presentar candidatura por las circunstancias, porque aunque parezca que es un acto de celebración, no hay nada que celebrar: no solo hemos perdido un alcalde: hemos perdido un gran amigo y una gran persona", expresó Gestoso.

"Ballesta ha dado un ejemplo admirable: fue alcalde hasta el último minuto, y solo quiero rendirle un homenaje. Tiempo habrá de hablar de problemas como la seguridad, el tráfico y los problemas de las pedanías", agregó el portavoz de Vox.

Carmen Fructuoso, concejala del PSOE, tampoco presentó candidatura y cedió la palabra al portavoz de la formación, Ginés Ruiz. "No es el momento: hoy es su día, alcaldesa, y así es como tiene que ser", es el motivo que alegó el portavoz socialista para no presentar su candidatura a la alcaldía.

Aunque "el dolor personal no puede frenar a la administración" y, por ello, a pesar de felicitar a Pérez (ser "la primera alcaldesa de la historia de Murcia por sí solo es motivo de celebración", indicó Ruiz), y mostrarle su "absoluto respeto institucional" y "afecto personal", quiso "poner sobre la mesa" cuestiones como el problema de la vivienda, el sistema de movilidad, el mantenimiento en colegios públicos y pedanías, según enumeró Ruiz, porque no hacerlo "sería fallar a toda esa gente que cree que es posible una Murcia mejor, y sería fallar a Murcia".

Pero "Murcia necesita un equipo de Gobierno que, además de anunciar cosas, las haga" para que, además de estar orgullos de nuestras fiestas y tradiciones, también podamos estar orgullosos de nuestros jardines, red de colegios públicos y sistema de transporte, indicó el portavoz del PSOE.

"Tiene exactamente un año a partir de hoy, y hay algo que me tranquiliza: que usted es conocedora de los problemas de Murcia, porque son los mismos que hace dos meses y que hace quince años", señaló Ruiz, y agregó que esto es algo que también supone "un problema", porque lleva quince años en un equipo de Gobierno que lidia con los mismos problemas, según expresó.

Única candidata

La candidata del PP, Rebeca Pérez, presentó su candidatura y recibió entonces una larga ovación de los asistentes, que también comenzaron a corear su nombre.

En primer lugar, Pérez se dirigió al presidente regional, a los familiares de Ballesta, concejales del Ayuntamiento y presidentes de juntas municipales y de distrito. Además, aseguró que "hay momentos en la historia de la política que trascienden independientemente de quien los protagoniza, y este es uno de ellos".

Así, aseguró que asume una gran responsabilidad con "gratitud y compromiso" por quienes confían en el proyecto que representa, y que se esforzará por "cuidar una historia milenaria, proyectar un presente lleno de talento y construir un futuro".

Pérez no dejó de mencionar a Ballesta, "nuestro alcalde eterno", pero "no como una evocación melancólica, sino como un ejemplo", porque "Ballesta soñó una Murcia donde vivir mejor: nunca se conformó y nunca se rindió".

Votaciones

"La candidata a la alcaldía es Rebeca Pérez López", anunció el secretario del pleno tras las intervenciones, y procedió a llamar, uno a uno, a todos los concejales del Ayuntamiento para que depositasen su voto en la urna.

El recuento fue de 14 votos en blanco y 15 a favor de Pérez, por lo que esta quedó proclamada alcaldesa del municipio de Murcia por mayoría absoluta. Seguidamente, tomó posesión y juró el cargo, y recibió, visiblemente emocionada, la medalla y bastón de mando.

"Asumo el honor y la responsabilidad de ser la primera alcaldesa de Murcia, la ciudad en la que ha nacido y crecido, con honor, emoción, vocación de servicio público y la firme convicción de dedicar todas mis fuerzas a construir una Murcia mejor", expresó la recién nombrada alcaldesa.

"Hoy me corresponde estar a la altura de Murcia", indicó Pérez, y enumeró algunos de los grandes proyectos en los que el Consistorio continuará trabajando, como son las fortalezas Rey Lobo, el yacimiento San Esteban, el Parque Metropolitano Alcalde José Ballesta y Conexión Sur, entre otros.

El objetivo será "crear una Murcia generadora de oportunidades, segura, limpia y amable", que sea "atractiva para los jóvenes", pues "no podemos convertir lo que tuvieron nuestros padres en un privilegio inalcanzable", aseguró Pérez.

Por ello, "estamos obligados a preservar lo que nos hace vivir tan bien" y "será una obsesión proteger nuestro estilo de vida". En este sentido, la alcaldesa también puso en valor aspectos históricos y culturales como la huerta de Murcia, las tradiciones huertanas y el legado de Salzillo.

Pérez trabajará por Murcia "sin reservas", aseguró, y agregó: "Sé que no lo voy a hacer sola", pues trabaja con "un equipo comprometido con esta ciudad y el interés general".

También se dirigió a representantes de juntas y vecinos, así como a la ciudadanía en general: "Mi despacho estará siempre donde cada uno de vosotros tenga una necesidad", indicó la alcaldesa.

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"Murcia, te miro con respeto y con emoción, como se mira a un hijo, una madre o un hermano; a una tierra que no se rinde; a un futuro que hay que construir", incidió Pérez, y, aunque "tenemos retos", también tenemos "talento y gente extraordinaria", por lo que "si caminamos juntos, no habrá desafío que no podamos superar", aseguró y concluyó: "Murcia lo merece todo".