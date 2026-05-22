López Miras y Tellado apoyan la investidura de Pérez: "Se cumple la última voluntad de Ballesta"

"Hoy, en esta toma de posesión, en esta investidura, se cumple la última voluntad de José Ballesta, el alcalde eterno de Murcia", expresó Miguel Ángel Tellado, actual secretario general del Partido Popular, tras el pleno extraordinario en el que Rebeca Pérez asumió la alcaldía del Ayuntamiento de Murcia.

Para Tellado, se trata de "un día muy importante", pues "se elige en el pleno de la corporación municipal a la primera alcaldesa de la historia democrática de este Ayuntamiento, Rebeca Pérez", a quien describió como "una mujer joven, preparada y valiente, que tiene junto a ella a un gran equipo y, por lo tanto, creo que Murcia está en las mejores manos".

"Hoy estoy aquí mostrando el respaldo de la dirección nacional, que dirige Alberto Núñez Feijóo, a Rebeca Pérez y a todo su equipo", indicó Tellado y aseguró que en el PP están "muy felices de que este Ayuntamiento siga contando con un equipo de gobierno preparado, centrado en lo verdaderamente importante y que siga la senda, el legado y la impronta que marcó un alcalde tan importante como José Ballesta".

"Ha hecho historia"

En la misma línea se expresó el presidente regional, Fernando López Miras. "Creo que no había duda después de la trayectoria de los últimos años, pero hoy todos los murcianos han podido comprobar cómo tienen una gran alcaldesa. Rebeca Pérez ya es una gran alcaldesa. Ha hecho historia siendo la primera alcaldesa de la historia de Murcia", resaltó López Miras.

"Pero más importante que eso es que va a ser una alcaldesa para todos, como hemos podido comprobar en su intervención", agregó el presidente regional, y pasó a enumerar: "Hemos podido comprobar el cariño de las pedanías, de los barrios, del centro de Murcia; cómo está dispuesta y comprometida y cómo su aval y experiencia le preceden", y "lo que ha demostrado es que va a gobernar para todos, independientemente de dónde vivan y a quién hayan votado; piensen como piensen; recen a quien recen; amen a quien amen. Rebeca Pérez va a ser la alcaldesa de todos los murcianos", indicó.

Contraste con Cartagena

Respecto al contraste entre la Corporación murciana y la cartagenera, López Miras aseguró: "Nadie entiende qué es lo que está pasando en Cartagena. Cartagena no se merece eso y, lo que es todavía peor, los cartageneros no pueden permitirse el espectáculo bochornoso y lamentable al que estamos asistiendo".

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Para López Miras, "lo que se está haciendo en Cartagena no es moderno, no es novedoso, ni es progresista, como lo han intentado vender", y, de hecho, "ya lo vivimos la legislatura pasada en Murcia. Y el resultado fueron 26 meses de parálisis y de bloqueo en el Ayuntamiento de Murcia".