El hijo de Ballesta 'preside' la investidura de la alcaldesa de Murcia

La investidura de Rebeca Pérez como alcaldesa de Murcia tendrá lugar en el pleno de este viernes 22 de mayo, en una sesión extraordinaria que estará 'presidida' por José Ballesta, hijo del anterior regidor del municipio, quien ocupará un lugar destacado en el salón de plenos, según ha podido saber esta redacción.

El acto de toma de posesión de la hasta ahora alcaldesa en funciones será igual al de Ballesta cuando recuperó el bastón de mando en junio de 2023 tras la moción de censura, indicaron, por su parte, fuentes municipales.

En total, hay más de 200 asistentes invitados al acto, en representación de la sociedad civil murciana. Cabe recordar que en la anterior investidura hicieron acto de presencia personalidades como el presidente autonómico Fernando López Miras, el obispo José Manuel Lorca Planes, el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, y el empresario Tomás Fuertes.

Orden del día

Durante la sesión plenaria, como ya informó La Opinión, cada uno de los tres partidos con representación en el Ayuntamiento de Murcia (PP, PSOE y Vox) presentará a un candidado y, después de las votaciones, se investirá como alcalde, o, en este caso, alcaldesa, al más votado, ya que la mayoría absoluta del PP en el Consistorio murciano deja vía libre a Pérez, quien ya anunció públicamente que asumirá la alcaldía.

El nuevo concejal en el Consistorio será Pedro Luis Balibrea, director de Inforges

Aunque, para mantener la mayoría absoluta, el PP tendrá que nombrar de forma oficial al nuevo concejal que ingresará al equipo de Gobierno local, que será el siguiente en la lista del PP: Pedro Luis Balibrea, director de Inforges, como confirmó el propio Balibrea a este diario.

Reparto de competencias

Al asumir Pérez la alcaldía, las carteras de Fomento y Patrimonio que hasta ahora ostentaba quedarán pendientes de 'adjudicar'. Y, como el nuevo concejal en el Ayuntamiento entrará a trabajar para un corto periodo de tiempo que, además, coincide con la campaña electoral (las próximas elecciones municipales son en 2027), todo apunta a que estas funciones recaerán sobre ediles que desarrollan en la actualidad competencias similares en el equipo de Gobierno local.

Así, por ejemplo, las competencias en Patrimonio podrían quedar asumidas por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Navarro Colchón. Aunque el reparto definitivo de funciones se establecerá de forma oficial a través de un decreto de alcaldía.

En este sentido, cabe también mencionar que la portavocía del PP en el Ayuntamiento, que también desempeñó Pérez durante esta legislatura y la anterior, fue asumida la semana pasada por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien se estrenó en su nuevo cargo tras la habitual reunión de Junta de Gobierno.

Pérez cuenta con el apoyo de sus compañeros en el Ayuntamiento que tienen un objetivo en común: continuar con el proyecto de ciudad que han heredado de Ballesta, como ha indicado la propia alcaldesa en funciones en la práctica totalidad de comparecencias públicas que ha realizado desde que asumió el mando de la Casa Cosistorial.