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Así ha sido la investidura de Rebeca Pérez como alcaldesa de Murcia

Se ha celebrado en un pleno extraordinario que estará 'presidido' por José Ballesta, hijo del anterior regidor del municipio

Rebeca Pérez, duante el pleno donde ha sido investida como alcaldesa de Murcia

Rebeca Pérez, duante el pleno donde ha sido investida como alcaldesa de Murcia / Juan Carlos Caval

L.O.

La investidura de Rebeca Pérez como alcaldesa de Murcia ha tenido lugar en el pleno de este viernes 22 de mayo, en una sesión extraordinaria que 'presidida' por José Ballesta, hijo del anterior regidor del municipio, quien ha ocupado un lugar destacado en el salón de plenos.

La investidura de Rebeca Pérez como alcaldesa de Murcia, en directo / A.M.

El acto de toma de posesión de la hasta ahora alcaldesa en funciones ha sido igual al de Ballesta cuando recuperó el bastón de mando en junio de 2023 tras la moción de censura.

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En total, más de 200 asistentes invitados al acto, en representación de la sociedad civil murciana. Cabe recordar que en la anterior investidura hicieron acto de presencia personalidades como el presidente autonómico Fernando López Miras, el obispo José Manuel Lorca Planes, el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, y el empresario Tomás Fuertes.

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