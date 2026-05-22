Balibrea ante su nombramiento como concejal en el Ayuntamiento de Murcia: "Ballesta nos ha dejado el camino marcado"

Pedro Luis Balibrea, actual director de Inforges, ya es uno de los concejales que representa a la ciudadanía de Murcia en el Ayuntamiento. Balibrea juró el cargo en el pleno extraordinario celebrado este viernes 22 de mayo y recibió la medalla de concejal de manos de la todavía alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez.

Y, justo después del nombramiento del nuevo edil, este votó, al igual que el resto de concejales del PP, a su candidata a la alcaldía, Rebeca Pérez, quien quedó proclamada alcaldesa del municipio de Murcia por mayoría absoluta, con 15 votos a favor y 14 en blanco.

"Ahora mismo estoy al servicio de lo que me pidan. A servir en lo que sea y cuando sea", aseguró a La Opinión el nuevo concejal en el Ayuntamiento respecto a las funciones que ejercerá durante el próximo año, al menos, hasta las próximas elecciones municipales en 2027.

Y es que, tal y como informó esta redacción, el nuevo concejal entra en la Corporación murciana en plena campaña electoral y para un corto periodo de tiempo antes de las elecciones municipales, por lo que todo apunta a que las competencias que ostentaba Pérez (Fomento y Patrimonio) recaerán sobre ediles que desarrollan en la actualidad funciones similares en el equipo de Gobierno local.

"Intentar devolver lo que la ciudad nos ha dado"

Balibrea recibe el cargo con "un sentimiento de agradecimiento" y con la intención de "intentar devolver, en esta nueva etapa, lo que la ciudad nos ha dado", porque "somos hijos de Murcia", indicó el nuevo edil de la corporación murciana.

Aunque el nuevo concejal también asume sus funciones con "un sentimiento de responsabilidad, porque, al final, el ejercicio del cargo público es un ejercicio de servicio a los demás. Y, como decía el alcalde Ballesta, la confianza ni se compra ni se vende. Es algo que se entrega libre y gratuitamente. Y, de alguna forma, esa confianza depositada por los ciudadanos hay que respetarla y sacarla adelante", explicó.

Por último, Balibrea mencionó "un sentimiento de serenidad", porque "Ballesta nos ha dejado el legado y el camino marcado".