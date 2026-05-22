Alumnos de Murcia celebran el Día de la Diversidad Cultural con una conexión en directo con la NASA y actividades internacionales

Promover el respeto, la convivencia y el entendimiento entre culturas desde las edades más tempranas. Ese es el objetivo con el que El Limonar International School Murcia ha celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, una efeméride impulsada por Naciones Unidas para destacar la riqueza cultural como herramienta de cohesión, paz y crecimiento social.

La jornada ha tenido lugar en el campus de Buenavista de Infantil y Primaria y ha reunido a alumnos, familias y profesores en torno a numerosas actividades inspiradas en países como India, República Checa, Estados Unidos, Grecia, Italia, Francia, Venezuela, Colombia o Macedonia, además de propuestas centradas en África y en distintas tradiciones españolas y murcianas.

Entre las actividades ha destacado un baile tradicional Bhangra de la India. / ELIS Murcia

El programa ha combinado talleres educativos, actividades deportivas, música, artesanía y experiencias sensoriales con el propósito de acercar a los alumnos a distintas formas de vida, costumbres y expresiones culturales del mundo. Muchas de las iniciativas han estado dirigidas por los propios padres, docentes internacionales y alumnos Erasmus del centro, favoreciendo así un intercambio cultural real y cercano.

Bailes de la India y cultura griega

Entre las actividades ha destacado un baile tradicional Bhangra de la India, talleres de yoga impartidos por la Fundación Vicente Ferrer —con una aportación solidaria de un euro por alumno—, juegos populares americanos, cuentacuentos infantiles centrados en la tolerancia cultural o talleres de máscaras venecianas donde los estudiantes han podido conocer esta tradición italiana y crear sus propios diseños.

La cultura griega ha estado también presente mediante una carrera de relevos inspirada en la antorcha olímpica, actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos y propuestas para aprender a scriber nombres utilizando el alfabeto griego. Además, alumnos del centro han preparado talleres específicos sobre Japón, Brasil y Egipto para acercar a sus compañeros aspectos característicos de estos países.

La programación ha reservado asimismo un espacio destacado para las tradiciones locales murcianas. Miembros de la Federación de Bolos Huertanos han enseñado a los alumnos este juego tradicional y explicado su importancia dentro del patrimonio regional. Además, familias del centro han acudido vestidas con trajes típicos del Bando de la Huerta y se han mostrado elementos representativos de la huerta murciana, poniendo en valor la identidad cultural local junto a la internacional.

El evento ha reflejado el carácter multicultural del colegio, donde actualmente conviven estudiantes y familias de más de veinte nacionalidades distintas, entre ellas España, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, China, Brasil, México, Marruecos, Ucrania o Venezuela. Esta diversidad forma parte del día a día del colegio y se complementa con iniciativas desarrolladas durante todo el curso, como el 'Buddy Programme', un programa de acompañamiento que conecta a nuevas familias internacionales con otras ya integradas en la comunidad educativa para facilitar su adaptación y fomentar vínculos culturales y sociales.

La diversidad también mira al espacio

La jornada ha incluido también una videollamada en directo de alumnos de primaria con la científica espacial Kelsey Young, investigadora del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA y responsable de operaciones científicas de la misión Artemis II. Durante el encuentro, los estudiantes han podido conocer de primera mano su trabajo en la exploración espacial y conversar con ella sobre ciencia, investigación y descubrimiento. La actividad ha servido además para poner de relieve la exploración espacial como un ámbito de colaboración internacional, en el que equipos multiculturales trabajan conjuntamente y aportan diversas perspectivas para avanzar en el conocimiento del universo.

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En palabras de Jessica Boutcher, coordinadora de 3º y 4º de Primaria y responsable de esta jornada, “celebrar el Día de la Diversidad Cultural es una forma maravillosa de unir a nuestra comunidad y de permitir que familias y personal compartan su cultura con todos los demás. Es un día lleno de actividades muy variadas que crea recuerdos inolvidables para los alumnos, y es un privilegio contar con tantos miembros de la comunidad que lo hacen posible".