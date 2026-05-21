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La Virgen de la Fuensanta sale de la UCAM entre pétalos y aplausos camino de La Ñora

La Patrona de Murcia protagonizó una visita histórica al templo universitario antes de continuar su recorrido con motivo del centenario de su Coronación Canónica

La presidante de la UCAM, María Dolores García, portó a hombros la imagen de la patrona durante el recorrido por el claustro de los Jerónimos

La presidante de la UCAM, María Dolores García, portó a hombros la imagen de la patrona durante el recorrido por el claustro de los Jerónimos / UCAM

L.O.

La imagen de la Virgen de la Fuensanta ha partido este jueves desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) hacia la parroquia Nuestra Señora del Socorro de La Ñora, entre pétalos, vítores y aplausos de cientos de fieles que la acompañaron en una jornada marcada por la devoción y el carácter histórico de la visita.

La estancia de la Patrona de Murcia en la UCAM incluyó celebraciones litúrgicas, catequesis y conferencias en las que participaron distintos colectivos de la comunidad universitaria. Los actos de la tarde comenzaron con una Eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, a la que asistieron la presidenta de la Universidad Católica, María Dolores García, autoridades académicas, miembros del Patronato de la Fundación San Antonio, profesores, personal de administración y servicios, alumnos, caballeros de la Fuensanta, damas de la ‘Morenica’ y representantes de la Virgen de la Caridad de Cartagena.

Una visita histórica

Durante la homilía, Lorca Planes subrayó la importancia de esta visita, que calificó de "acontecimiento histórico" al recordar que la imagen de la Virgen de la Fuensanta nunca había estado antes en el templo universitario. El obispo pidió a la Patrona que cuide a profesores, alumnos y trabajadores de la universidad, y que fortalezca los valores que la institución promueve.

La Universidad descubrió una placa con la imagen de ‘La Morenica’ como recuerdo de una visita inédita al templo universitario

La Universidad descubrió una placa con la imagen de ‘La Morenica’ como recuerdo de una visita inédita al templo universitario / UCAM

Tras la misa, la imagen recorrió en procesión el claustro del Monasterio de los Jerónimos en un ambiente de recogimiento y emoción. Durante el recorrido, la presidenta de la UCAM también portó el paso de la Virgen. Como recuerdo de esta visita histórica, se descubrió una placa con la imagen de ‘La Morenica’, obra de la alfarería lorquina Lario.

El obispo José Manuel Lorca Planes presidió la Eucaristía en una jornada marcada por la devoción y el carácter histórico de la visita

Posteriormente, la Virgen de la Fuensanta, portada a hombros por los Caballeros de su Hermandad, abandonó el recinto universitario en dirección a La Ñora, arropada por numerosos fieles.

Noticias relacionadas

La visita forma parte de los actos conmemorativos del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Fuensanta, celebrada en 1927. Con motivo de esta efeméride, la Patrona de Murcia está recorriendo distintas localidades e instituciones de la Región, en una programación que busca reforzar el vínculo histórico y devocional entre la Fuensanta y el pueblo murciano.

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