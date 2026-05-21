Los vecinos de El Carmen se concentran por la seguridad el mismo día que llegan las cámaras de seguridad

Los vecinos del barrio de El Carmen en Murcia salen a la calle este jueves 21 de mayo para pedir mejoras en la seguridad y la limpieza viaria, el mismo día en el que representantes del Ayuntamiento anunciarán los 12 puntos de la localidad en los que se instalarán cámaras de seguridad.

Esta es la primera acción de protesta impulsada por la Asociación Mi Barrio del Carmen, que fue formalizada hace un año y reúne ya a más de 450 residentes. Esta es la primera, pero "no va a ser la última", aseguró a esta redacción el presidente de la Asociación, José Soler, quien indicó que la concentración vecinal se produce "contra la delincuencia y por la basura, por empezar por algo", ya que el barrio "últimamente se está degradando mucho" y los robos y altercados "son continuos".

Aunque fuentes municipales indicaron a este diario que El Carmen es "uno de los puntos en los que más se cuida la seguridad", pues es una zona vigilada por la Policía Local en la que también se realizan controles habituales.

Además, desde el Consistorio adelantaron a La Opinión que este jueves representantes del equipo de Gobierno local anunciarán los 12 puntos en los que se instalarán cámaras de seguridad en el barrio de El Carmen, la localidad que contará con más dispositivos dentro del despliegue que se realiza en todo el municipio, que será en total de más de 1.330 cámaras, en el marco del proyecto 'Murcia Segura'.

Cita

La concentración dará inicio a las 19.30 horas en la calle Alameda Capuchinos, delante del centro cultural y el mercado de abastos, para hacerla coincidir con la sesión plenaria de Junta de Distrito que arrancará a las 20.00 horas.

Aunque el acto de protesta se prolongará hasta las 22.00 horas para que los comerciantes afiliados a la Asociación también puedan hacer acto de presencia después de cerrar sus negocios, detalló Soler.

Las reivindicaciones de la Asociación son refuerzos en la seguridad, más presencia policial y mejoras en la cobertura del servicio de limpieza en el barrio.

Además, desde la agrupación vecinal lamentan la existencia de varios puntos negros en el barrio, como es el caso de la calle Goya, donde se concentran la venta de droga, la prostitución y locales que "cierran cuando quieren, si quieren", enumeró Soler.

Otros de estos llamados puntos negros son la calle Pintor Pedro Flores, todo el entorno de la estación de autobuses y el jardín y la plaza Pintor Mariano Ballester, este último lugar cuando empieza a anochecer.