San Basilio celebra sus fiestas populares hasta finales de mayo

El barrio murciano de San Basilio celebra desde este jueves hasta el domingo 31 de mayo sus fiestas patronales 2026 con una amplia programación de actividades para vecinos y visitantes de todas las edades.

Los más pequeños serán los protagonistas este sábado 23 de mayo, con talleres infantiles gratuitos en la plaza Profesor Tierno Galván desde las 11 horas. Y esa misma tarde será el turno de uno de los actos más esperados: el gran desfile de carrozas, a partir de las 19.30 horas. Y, tras el desfile, la Pérgola de San Basilio acogerá una gran fiesta de la espuma abierta a pequeños y mayores.

El domingo 24, a partir de las 11 horas, continuará el ambiente festivo con el día de las colchonetas e hinchables. Y las fiestas, organizadas por la Junta Municipal en colaboración con la asociación de vecinos de la localidad, continuarán durante toda la próxima semana con actividades culturales y sociales como actuaciones de baile, conciertos, encuentros poéticos y actuaciones corales.

Programa completo

Los festejos arrancan este jueves 21 de mayo a las 19.30 horas, en el centro cultural Puertas de Castilla, con la colaboración de la asociación juvenil Puertas de Murcia, con una charla y exposición de Antonio Pujante, autor del libro autopublicado 'Ecos de Terragem'. Y continuarán el viernes 22, a las 19.30 horas, con una charla sobre el mundo de los cómics, también en el centro cultural.

El sábado 23 estará dedicado especialmente a los más pequeños con talleres infantiles gratuitos en la plaza Profesor Tierno Galván desde las 11 horas. Los niños podrán participar en talleres de chapas, pintura profesional y cocina murciana, realizando sus propias creaciones y aprendiendo recetas tradicionales de la Región.

Uno de los actos más esperados será también el sábado, a las 19.30 horas: el gran desfile de carrozas por las principales calles del barrio, acompañado de música y baile. Y, tas el desfile, la Pérgola de San Basilio acogerá una gran fiesta de la espuma abierta a pequeños y mayores.

El domingo 24, a partir de las 11 horas, continuará el ambiente festivo con el día de las colchonetas e hinchables infantiles, además de una gran paella popular de convivencia para los vecinos del barrio. La jornada estará amenizada por la Tuna de Medicina, que interpretará algunas de sus canciones más conocidas.

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Las fiestas continuarán durante toda la próxima semana con actividades culturales y sociales como actuaciones de baile, conciertos, encuentros poéticos y actuaciones corales. Entre ellas, destacan la actuación del Centro de la Mujer Federica Montseny, el XII Encuentro de Poesía Ciudad de Murcia, la actuación conjunta de la coral del centro de mayores de San Basilio con el coro juvenil del IES Miguel de Cervantes, así como un concierto de violín y piano en el salón de actos del Centro Cultural Puertas de Castilla.