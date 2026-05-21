La regularización de migrantes, a debate en El Carmen en un pleno 'empañado' por una manifestación vecinal

El Carmen debate este jueves sobre regularización de migrantes en el pleno ordinario de la Junta Municipal. Y, en paralelo a esta sesión plenaria, se convoca una concentración vecinal para pedir más seguridad en el barrio murciano. Aunque fuentes del PSOE indicaron a esta redacción que los convocantes "van buscando el conflicto".

Aunque "no tiene nada que ver nuestra concentración con esta moción que, por cierto, la veo muy bien", aseguró, en respuesta, José Soler, el presidente de la Asociación Mi Barrio de El Carmen, convocante del acto de protesta. "Si estuviera en el pleno, votaría a favor", agregó".

Plato fuerte

La moción que el PSOE pondrá sobre la mesa en apoyo al proceso extraordinario de regularización de migrntes a nivel nacional es el plato fuerte del pleno, convocado este jueves a las 20.00 horas en el centro cultural de la localidad, en la avenida Alameda de Capuchinos.

De hecho, esta es la única moción presentada por la oposición, y el resto de puntos del orden del día consisten en la aprobación del informe de gastos del periodo y del informe del presupuesto, así como la propuesta del presidente de la Junta relativa al nombramiento de José Ballesta como Hijo Predilecto.

Y, en paralelo, la Asociación Mi Barrio del Carmen ha convocado una concentración vecinal a la misma hora que la sesión plenaria (de 20.00 a 22.00 horas), a las puertas del centro cultural donde se celebra la junta, para pedir más seguridad y más limpieza en el barrio.

Aunque fuentes del PSOE en la Junta de El Carmen indicaron a esta redacción que se trata de una suerte de contraprogramación. "Dicen que es por la seguridad, pero acusan a los extranjeros del aumento de delincuencia y van buscando el conflicto", expresaron.

Puntos de información extraordinarios

En concreto, los socialistas proponen habilitar puntos de información extraordinarios para "guiar a los solicitantes en el proceso de regularización", indica la moción, a la que ha tenido acceso esta redacción.

En el escrito, el PSOE también recuerda el altercado ocurrido en San Pío, a las puertas de la asociación Rumiñahui, donde varias personas hacían cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad y, debido a la larga espera, se produjeron conflictos que hicieron necesaria la presencia policial.

Desde el PSOE achacan esta situación a "una administración desbordada frente a una demanda masiva" y, por ello, piden también en su moción un refuerzo en el proceso de tramitación de los informes de vulnerabilidad y una campaña informativa que explique los requisitos, plazos y lugares de tramitación.