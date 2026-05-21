Un estudio atribuye a Salzillo la imagen de Santa Rita de Casia de la Iglesia de San Lorenzo de Murcia

La imagen de Santa Rita de Casia, que recibe culto en la iglesia de San Lorenzo de Murcia, es obra de Francisco Salzillo, señala un estudio técnico y documental que confirma que la talla fue realizada en el siglo XVIII y que ya se encontraba en el templo murciano, al menos, en 1763.

Con esta investigación, "Murcia sigue descubriendo nuevas muestras del inmenso legado artístico de Salzillo, un creador cuyo talento y capacidad artística continúan sorprendiéndonos siglos después", destacó este jueves en la presentación del estudio Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad.

La talla, durante décadas, se atribuyó tanto a Salzillo como al escultor decimonónico Francisco Sánchez Araciel, a raíz una noticia de prensa de 1887 que hacía referencia a la bendición de una escultura dedicada a la misma santa.

Resultados

Sin embargo, el estudio desarrollado por el restaurador e investigador Juan Antonio Fernández Labaña despeja las dudas sobre la autoría de la imagen al confirmar que es muy anterior a dicha noticia y que "responde a sistemas constructivos propios de la centuria anterior", explica el Consistorio en un comunicado.

Esta cronología sitúa la obra en una de las etapas de mayor actividad de Francisco Salzillo, y el estudio destaca, además, las similitudes formales y constructivas de la imagen de Santa Rita con otras obras documentadas del escultor murciano, entre ellas Santa Catalina de Siena del convento de Santa Ana, la Virgen del Rosario de La Alberca y la Virgen de los Dolores de San Lorenzo, ejecutada en 1764, la misma época en la que se situaría Santa Rita de Casia (al igual que los pasos procesionales de La Cena y El Prendimiento).

El estudio combinó investigación histórica y análisis científico mediante tomografía axial computarizada (TAC), una técnica que permitió examinar el interior de la escultura y determinar su sistema constructivo.

Según las conclusiones presentadas, los materiales y la técnica empleados corresponden plenamente a los utilizados en la escultura murciana del siglo XVIII y encajan con los procedimientos habituales del taller de Salzillo.

El TAC realizado señala que casi todos los elementos son originales

Además del estudio científico, la investigación documental desarrollada en el archivo parroquial de San Lorenzo, el Archivo General de la Región de Murcia y el Archivo Municipal permite acreditar que la imagen ya existía en 1763, año en el que se estaban realizando trabajos de dorado en su retablo. La escultura sería, por tanto, anterior a esa fecha, probablemente ejecutada uno o dos años antes.

La imagen de Santa Rita de Casia es una escultura de vestir realizada en madera policromada, compuesta por torso, cabeza y brazos tallados, mientras que la parte inferior se completa mediante una devanadera. El TAC realizado ha permitido confirmar, además, que prácticamente todos los elementos conservados son originales, salvo algunos añadidos posteriores realizados durante una intervención llevada a cabo, previsiblemente, en la segunda mitad del siglo XX.

Murcia Barroca

En la presentación del estudio, desarrollado en colaboración con la Concejalía de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia y la parroquia de San Lorenzo, también estuvieron presentes el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y el propio autor de la investigación.

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Desde el Ayuntamiento señalan que esta actuación se enmarca en el proyecto Murcia Barroca, impulsado "con el objetivo de contribuir a la investigación, conservación y difusión del legado artístico, escultórico y monumental de los siglos XVII y XVIII que conserva el municipio".