Espinardo reivindica un nuevo centro cultural

Los vecinos de Espinardo llevan siete años sin centro cultural tras el cierre del anterior edificio por los daños que presentaba y la plataforma Pro-Centro Cultural de Espinardo reivindica un nuevo espacio para la cultura este viernes.

Y la Concejalía de Cultura e Identidad, que dirige Diego Avilés, se ha reunido con la plataforma y la junta municipal en varias ocasiones para detallar el proyecto y tiene programado un nuevo encuentro antes del verano, informaron desde el Ayuntamiento a esta redacción.

La plaza del Presbítero Miguel Conesa Andúgar acogerá el encuentro informativo este viernes 22 de mayo a las 19.30 horas con el objetivo de "trasladar a los vecinos y vecinas la necesidad de que la pedanía cuente con un nuevo centro cultura" y "hacer balance de las gestiones y reuniones mantenidas durante los últimos meses".

Desde su creación en febrero de 2025, la plataforma ha mantenido encuentros con los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Murcia, así como con el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, para defender esta reivindicación vecinal.

Uno de los primeros pasos dados por la asociación fue la elaboración de un manifiesto en el que se recoge la necesidad de construir un nuevo centro cultural para Espinardo, así como las características que, a su juicio, debería tener este espacio: "un edificio moderno, amplio, accesible, dotado de nuevas tecnologías, con plaza pública para actividades y actos multitudinarios y desarrollado en una sola planta, siguiendo modelos ya implantados en otras pedanías como Beniaján o Santiago y Zaraiche", describe la entidad en un comunicado.

Dicho manifiesto cuenta con el respaldo de 20 asociaciones de la localidad, así como por "decenas de vecinos y vecinas que apoyan esta reivindicación", asegura la plataforma, que se comprometió en asamblea a realizar el acto de este viernes.

La jornada incluirá también distintas actuaciones culturales y artísticas: el cantautor José Antonio Abellán interpretará varios temas de su repertorio; la cantante Sofía Franco Oñate ofrecerá canciones tradicionales acompañada de ukelele; el grupo de teatro Recreative, junto a representantes del centro de la mujer de Espinardo, pondrá en escena una pequeña representación teatral; y los integrantes de la tertulia literaria del centro de mayores leerán un relato relacionado con la cultura y la necesidad del centro cultural como el que existía que fue inaugurado en 1987 y cerrado desde el año 2019 debido a los daños que presentaba el edificio.

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La plataforma destacó que todo el acto fue organizado gracias a la colaboración de las asociaciones firmantes del manifiesto, con aportaciones personales y materiales realizadas de forma voluntaria.