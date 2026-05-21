Infraestructuras
Espinardo recupera el casino para uso cultural
El Ayuntamiento aprobará este lunes en Junta de Gobierno la adjudicación de las obras para la reapertura del salón principal y ya trabaja en el proyecto de rehabilitación integral del inmueble
Los vecinos de Espinardo recuperarán el casino como epicentro cultural, con la adjudicación de las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento abordará en la reunión de Junta de Gobierno del lunes 25 de mayo, según adelantaron fuentes municipales a La Opinión.
Los trabajos, adjudicados por un importe de poco más de 90.000 euros, permitirán la reapertura del salón principal del inmueble, ubicado en la calle Mayor de la localidad, que fue fundado en 1916 por exportadores del pimentón.
Aunque el Ayuntamiento ya trabaja en el proyecto de rehabilitación integral del edificio, que ya ha sido remitido a la oficina técnica municipal, para recuperar por completo el espacio que fue el corazón de la vida cultural de Espinardo durante décadas.
Trabajos
Esta primera fase de intervención se centrará, principalmente, en la reparación de la cubierta del edificio, pero también se acometerán actuaciones de reforma y mejora en el salón principal y en las instalaciones interiores del casino para su próxima reapertura como "un punto de encuentro abierto a la ciudadanía, con programación cultural, talleres, actividades y propuestas que dinamicen la vida social de la pedanía y permitan conservar viva su memoria colectiva", detallaron desde el Consistorio.
"La adjudicación de estas obras supone un paso decisivo para devolver a Espinardo uno de sus espacios más emblemáticos y queridos, recuperando no solo un inmueble histórico, sino también un lugar de convivencia, identidad y actividad cultural para los vecinos", destacó sobre el proyecto el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.
La recuperación del edificio se ha concretado a través del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los socios del casino cultural de Espinardo. Con esta cesión de uso de diez años prorrogables, el inmueble acogerá tanto actividades culturales municipales como el uso tradicional por parte de la entidad.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Murcia también da un nuevo paso en materia de recuperación de patrimonio histórico, uno de los pilares del modelo de ciudad de Ballesta, que recibe una suma de 20 millones en el presupuesto municipal de este año, la misma cantidad que se destinó a este fin en 2025.
En este sentido, Avilés resaltó que "cada edificio recuperado es también una parte de nuestra historia y de nuestra identidad que vuelve a ponerse al servicio de la ciudadanía".
Pago anual al marqués
Una curiosidad histórica sobre el inmueble, explicaron desde el Consistorio, es que el expediente de cesión recoge todavía un antiguo censo enfitéutico a favor del marqués de Espinardo, que obligaba al pago anual de un celemín, un cuartillo y un tercio de otro de trigo, además de tres reales y diecinueve maravedíes.
Aunque dicho censo continúa registralmente vigente, el presidente de la asociación casino cultural de Espinardo, en fecha 7 de agosto de 2025, afirmó que no existe constancia de pago alguno durante las últimas cuatro décadas, por lo que jurídicamente este pago anual al marqués de Espinardo se encontraría prescrito.
Centro cultural
La plataforma pro-centro cultural de Espinardo reivindicó un nuevo espacio para la cultura el pasado viernes, tras siete años desde el cierre del anterior edificio por los daños que presentaba.
La Concejalía de Cultura e Identidad, que dirige Diego Avilés, se ha reunido con la plataforma y la junta municipal en varias ocasiones para detallar el proyecto y tiene programado un nuevo encuentro antes del verano, informaron desde el Ayuntamiento a esta redacción.
El encuentro informativo se produjo en la plaza del Presbítero Miguel Conesa Andúgar y contó, además, con distintas actuaciones culturales y artísticas.
Desde su creación en febrero de 2025, la plataforma ha mantenido encuentros con los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Murcia, así como con el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, para defender esta reivindicación vecinal.
Uno de los primeros pasos dados por la asociación fue la elaboración de un manifiesto en el que se recoge la necesidad de construir un nuevo centro cultural para Espinardo, así como las características que, a su juicio, debería tener este espacio: "un edificio moderno, amplio, accesible, dotado de nuevas tecnologías, con plaza pública para actividades y actos multitudinarios y desarrollado en una sola planta, siguiendo modelos ya implantados en otras pedanías como Beniaján o Santiago y Zaraiche", describe la entidad en un comunicado.
Dicho manifiesto cuenta con el respaldo de 20 asociaciones de la localidad, así como por "decenas de vecinos y vecinas que apoyan esta reivindicación", asegura la plataforma, que se comprometió en asamblea a realizar el acto de este viernes.
La plataforma destacó que todo el acto fue organizado gracias a la colaboración de las asociaciones firmantes del manifiesto, con aportaciones personales y materiales realizadas de forma voluntaria.
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