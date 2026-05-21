Espinardo recupera el casino para uso cultural

Los vecinos de Espinardo recuperarán el casino como epicentro cultural, con la adjudicación de las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento abordará en la reunión de Junta de Gobierno del lunes 25 de mayo, según adelantaron fuentes municipales a La Opinión.

Los trabajos, adjudicados por un importe de poco más de 90.000 euros, permitirán la reapertura del salón principal del inmueble, ubicado en la calle Mayor de la localidad, que fue fundado en 1916 por exportadores del pimentón.

Aunque el Ayuntamiento ya trabaja en el proyecto de rehabilitación integral del edificio, que ya ha sido remitido a la oficina técnica municipal, para recuperar por completo el espacio que fue el corazón de la vida cultural de Espinardo durante décadas.

Trabajos

Esta primera fase de intervención se centrará, principalmente, en la reparación de la cubierta del edificio, pero también se acometerán actuaciones de reforma y mejora en el salón principal y en las instalaciones interiores del casino para su próxima reapertura como "un punto de encuentro abierto a la ciudadanía, con programación cultural, talleres, actividades y propuestas que dinamicen la vida social de la pedanía y permitan conservar viva su memoria colectiva", detallaron desde el Consistorio.

"La adjudicación de estas obras supone un paso decisivo para devolver a Espinardo uno de sus espacios más emblemáticos y queridos, recuperando no solo un inmueble histórico, sino también un lugar de convivencia, identidad y actividad cultural para los vecinos", destacó sobre el proyecto el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

La recuperación del edificio se ha concretado a través del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los socios del casino cultural de Espinardo. Con esta cesión de uso de diez años prorrogables, el inmueble acogerá tanto actividades culturales municipales como el uso tradicional por parte de la entidad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Murcia también da un nuevo paso en materia de recuperación de patrimonio histórico, uno de los pilares del modelo de ciudad de Ballesta, que recibe una suma de 20 millones en el presupuesto municipal de este año, la misma cantidad que se destinó a este fin en 2025.

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En este sentido, Avilés resaltó que "cada edificio recuperado es también una parte de nuestra historia y de nuestra identidad que vuelve a ponerse al servicio de la ciudadanía".

Pago anual al marqués Una curiosidad histórica sobre el inmueble, explicaron desde el Consistorio, es que el expediente de cesión recoge todavía un antiguo censo enfitéutico a favor del marqués de Espinardo, que obligaba al pago anual de un celemín, un cuartillo y un tercio de otro de trigo, además de tres reales y diecinueve maravedíes. Aunque dicho censo continúa registralmente vigente, el presidente de la asociación casino cultural de Espinardo, en fecha 7 de agosto de 2025, afirmó que no existe constancia de pago alguno durante las últimas cuatro décadas, por lo que jurídicamente este pago anual al marqués de Espinardo se encontraría prescrito.