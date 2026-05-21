Taller
'Encuenthadas': conecta con tus emociones a través de las historias este sábado en Murcia
'Tejiendo emociones con cuentos' es un espacio creado para desconectar del ruido y entender lo que sientes y tendrá lugar de 9.30 a 20.00 horas
El próximo sábado día 23 de mayo regresa a Murcia el taller 'Encuenthadas: Tejiendo emociones con cuentos', un espacio creado para desconectar del ruido, entender lo que sientes y volver a ti a través de historias que emocionan, inspiran y transforman, según informan desde la propia organización, que definen la experiencia, además, como una jornada ideal para dejarse llevar, detenerse y conectar con las propias emociones mediante las historias.
Cabe destacar que el taller, que tendrá lugar en la capital de 9.30 a 20.00 horas, no requiere de conocimientos especiales, por lo que se puede acudir sin experiencia previa. Entre los objetivos se incluyen entender lo que cada participante siente y mejorar las relaciones mediante la habilidad comunicativa.
Desde la organización recuerdan que las plazas son muy limitadas. Se puede solicitar más información escribiendo a encuenthadasmadrid@gmail.com o llamado a siguientes números de teléfono: 676 850 810 y 666 808 028.
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