'Encuenthadas': conecta con tus emociones a través de las historias este sábado en Murcia

El próximo sábado día 23 de mayo regresa a Murcia el taller 'Encuenthadas: Tejiendo emociones con cuentos', un espacio creado para desconectar del ruido, entender lo que sientes y volver a ti a través de historias que emocionan, inspiran y transforman, según informan desde la propia organización, que definen la experiencia, además, como una jornada ideal para dejarse llevar, detenerse y conectar con las propias emociones mediante las historias.

Cartel completo del taller. / L.O.

Cabe destacar que el taller, que tendrá lugar en la capital de 9.30 a 20.00 horas, no requiere de conocimientos especiales, por lo que se puede acudir sin experiencia previa. Entre los objetivos se incluyen entender lo que cada participante siente y mejorar las relaciones mediante la habilidad comunicativa.

Noticias relacionadas

Desde la organización recuerdan que las plazas son muy limitadas. Se puede solicitar más información escribiendo a encuenthadasmadrid@gmail.com o llamado a siguientes números de teléfono: 676 850 810 y 666 808 028.