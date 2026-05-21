Ya está abierto en Murcia el plazo para entrar en la Escuela Oficial de Idiomas: estas son las fechas clave

Si llevas tiempo pensando en aprender un idioma o en retomar los estudios que dejaste a medias, este es tu momento. La Escuela Oficial de Idiomas de Murcia ha puesto en marcha el proceso de admisión para el curso 2026-2027 y los plazos ya han comenzado a correr.

De hecho, el plazo para inscribirse en las pruebas de clasificación está abierto desde este 20 de mayo y cierra el próximo domingo, 25 de mayo. Así que si te ves en ese caso, no lo dejes para mañana. Pero vayamos por partes, porque este proceso tiene varias fases y conviene tenerlas bien claras para no perderse ninguna ventana de oportunidad.

¿Necesitas hacer una prueba de clasificación?

Antes de hablar de matrículas y plazas, hay que resolver una pregunta clave: ¿Sabes ya inglés, francés o alemán pero no tienes ningún título que lo acredite? Si es así, la EOI te ofrece la posibilidad de realizar una prueba de clasificación para que te ubiquen en el nivel que realmente te corresponde, ya sea A1, A2, B1, B2.1 o B2.2.

Pueden presentarse a esta prueba quienes tengan conocimientos previos de un idioma pero no hayan estado matriculados en él durante el curso 2025-2026. Y ojo: si ya tienes una titulación reconocida que acredite tu nivel, no necesitas hacer esta prueba.

La inscripción se realiza de forma telemática a través este enlace y tiene un coste de 5,37 euros. Puedes optar por la presentación electrónica con certificado digital o cl@ve, o bien imprimir la solicitud y entregarla presencialmente en la secretaría de la escuela.

Dos formatos: telemático y presencial

Las pruebas de clasificación se dividen en dos modalidades, según el idioma: las de inglés, francés e italiano se realizan de forma telemática los días 16 y 17 de junio. Para acceder a ellas necesitarás el identificador (ID) que aparece en tu documento de solicitud, que actuará como clave de acceso.

Léete bien las instrucciones antes de empezar: la escuela avisa de que es fundamental hacerlo para evitar problemas técnicos. Si durante la prueba encuentras algún error, deberás escribir antes de que acabe el plazo a regimen.especial@murciaeduca.es, explicando el problema y adjuntando capturas de pantalla. Para el resto de idiomas, las pruebas son presenciales y se celebran el 1 de junio.

El alemán, el chino, el español y el japonés se examinan a las 17.00 en las aulas 19, 26, el Salón de Actos y el aula 23 respectivamente. El árabe es el único que comienza antes, a las 16.00, en el aula 25.

Recuerda llevar tu DNI, NIE o pasaporte y el impreso de solicitud. Y guarda bien el resguardo con el resultado: lo necesitarás como documentación de acceso si finalmente eres admitido. Los resultados de las pruebas de clasificación se publicarán el 19 de junio en la web de la escuela, en listas separadas por idioma y nivel.

Importante: clasificarte en un nivel no garantiza conseguir plaza. Para eso, tendrás que solicitar la admisión en el plazo oficial. Te lo explicamos a continuación.

Fase 1: La solicitud de admisión

Una vez conocidos los resultados de la prueba de clasificación, arranca la fase decisiva. El plazo para solicitar admisión como alumno nuevo va del 22 de junio al 6 de julio. No te despistes con estas fechas: son las que marcan si entras o no en el proceso.

El calendario de esta primera fase es el siguiente:

7 de julio: Publicación de listados provisionales de aspirantes de nuevo ingreso

Publicación de listados provisionales de aspirantes de nuevo ingreso Hasta el 13 de julio : Plazo para presentar reclamaciones

: Plazo para presentar reclamaciones 15 de julio : Listados definitivos de aspirantes de nuevo ingreso

: Listados definitivos de aspirantes de nuevo ingreso 16 de julio : Publicación de vacantes disponibles y resultado del sorteo

: Publicación de vacantes disponibles y resultado del sorteo 17 de julio : Listado de admitidos de nuevo ingreso

: Listado de admitidos de nuevo ingreso Del 17 al 22 de julio : Plazo de matriculación para los admitidos

: Plazo de matriculación para los admitidos Si ya eres alumno oficial de la EOI, tu plazo de matriculación es diferente: del 29 de junio al 14 de julio.

Fase 2: La lista de espera

No te desanimes si no entras en la primera ronda. La EOI Murcia habilita una lista de espera para quienes no hayan conseguido plaza en la Fase 1. Estas son las fechas clave:

23 de julio : Publicación de la lista de espera

: Publicación de la lista de espera 24 de julio : Publicación de los adjudicados procedentes de la lista de espera

: Publicación de los adjudicados procedentes de la lista de espera Del 24 al 28 de julio: Plazo de matriculación para estos adjudicados

Fase 3: Plazas sobrevenidas

Y si tampoco hay suerte en la lista de espera, aún queda una última oportunidad ya en septiembre. La escuela puede publicar plazas sobrevenidas (aquellas que quedan libres por renuncias o bajas) con el siguiente calendario:

3 de septiembre : Publicación de plazas sobrevenidas

: Publicación de plazas sobrevenidas A partir del 4 de septiembre y hasta el 16 de octubre: Plazo de matriculación

¿Cómo formalizar la matrícula?

Una vez que te comuniquen que has sido admitido, el proceso de matriculación es completamente telemático. Deberás acceder a http://admisiones.carm.es/admisionesDoc con tu identificación y el ID de solicitud.

Después recibirás un código por correo electrónico con el que podrás completar el formulario, generar la tasa correspondiente y adjuntar la documentación necesaria. La matrícula solo se considerará completada cuando hayas realizado el pago dentro del plazo establecido.