Más de 1.330 cámaras de vigilancia llegarán a Murcia a lo largo del verano

Murcia se prepara para la llegada de más de 1.330 cámaras de seguridad, cuyo despliegue se realizará por todo el municipio desde el momento en que Delegación de Gobierno apruebe los puntos de instalación hasta la época estival, según la estimación que ofreció el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, este jueves en rueda de prensa.

Precisamente porque la iniciativa depende también del visto bueno de la Delegación, Perona no quiso detallar plazos concretos durante la comparecencia pública realizada en el barrio de El Carmen, uno de los más poblados de Murcia, con unos 21.000 habitantes, por lo que también será una de las localidades con mayor número de cámaras de seguridad.

Posibles ubicaciones

Perona supervisó, junto a agentes de Policía Local de Murcia, el jardín Pintor Pedro Flores, una de los posibles doce ubicaciones de El Carmen en las que se instalarán, en cada una, una media de cinco dispositivos.

Y es que Policía Local debe redactar los informes técnicos que se remitirán a la comisión de cámaras de la Delegación para su aprobación.

Otros de posibles puntos de instalación son el Jardín de Floridablanca, la plaza Pintor Pedro Flores y el entorno del centro municipal.

Perona resaltó que las cámaras se implantarán en los puntos seleccionados en base a las sugerencias de los vecinos, canalizadas a través de el presidente de la Junta de Distrito.

Y estos son, de hecho, algunos de los 'puntos negros' mencionados por la Asociación Mi Barrio de El Carmen a este diario, entidad que ha convocado una concentración vecinal para pedir más seguridad este jueves por la tarde.

Próximas localidades

Además, el edil anunció que posiblemente esta misma semana se supervisen los posibles puntos de instalación en San Andrés y, a mediados de la semana que viene, comenzarán los trabajos en pedanías.

En total, serán más de 1.330 cámaras de seguridad que se instalarán en 267 ubicaciones repartidas por todo el municipio de Murcia en el marco del proyecto 'Murcia Segura', dotado con una inversión de más de medio millón de euros.

Las cámaras estarán conectadas al Centro de Coordinación de Policía Local y permitirán la vigilancia en tiempo real las 24 horas del día. Además, contarán con tecnología de visión infrarroja y funcionamiento adaptado a cualquier condición de visibilidad, y con su implantación se multiplicará por cuatro la actual red de seguridad existente.

El objetivo, en palabras de Perona, es hacer de Murcia una ciudad "aún más segura" y, en este sentido, señaló que la ciudad ostenta un índice de criminalidad por debajo de la media nacional.

En este sentido, y en relación a la manifestación convocada este jueves por la tarde para pedir más seguridad, el edil señaló que El Carmen es uno de los lugares con mayor despliegue policial, con unos 25 agentes al día.

Pero un viandante, que fuentes municipales indicaron a este diario que es uno de los convocantes de la concentración de este jueves, aseguró al concejal: "Hay más policía hoy con su visita que en todo el mes de mayo en el barrio".