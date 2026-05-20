Ronda de manifestaciones en La Alberca para pedir mejoras en la limpieza viaria: "Están las calles hechas una calamidad"

Los vecinos de La Alberca inician este lunes una serie de manifestaciones para pedir, de nuevo, mejoras en el servicio de limpieza viaria y recogida de basura, más allá de intervenciones puntuales, porque "el problema sigue ahí" y "están las calles hechas una calamidad", lamentó Enrique Fuster, presidente de la asociación de vecinos de la pedanía, a este diario.

Fuster explicó que se han convocado hasta cuatro concentraciones "para que no pase en un día" y llamar la atención tanto de la clase política como de la ciudadanía, pues la campaña está dirigida tanto al Ayuntamiento, "que limpia poco", como a los "vecinos que no cumplen con la normativa". Aunque esta campaña se suma a iniciativas anteriores, como la recogida de más de 1.200 firmas a inicios de este año para solicitar las mismas mejoras.

Las principales demandas son aumentar el número de contenedores y que la pedanía cuente con el sistema de recogida de muebles y enseres, aunque a estos se suman otros reclamos como es el retraso en el despliegue de contenedores marrones en el municipio.

"Respecto a los contenedores, el Ayuntamiento está evaluando cómo adaptar progresivamente su instalación en la pedanía", indicaron, en respuesta, fuentes del Ayuntamiento a este diario, y lo mismo ocurre con la expansión del sistema de recogida de muebles, que la semana pasada llegó a nuevas poblaciones como Puente Tocinos, El Raal, Llano de Brujas y Santa Cruz, resaltaron.

Además, desde el Consistorio recordaron que ya se llevó a cabo en La Alberca un dispositivo especial intensivo de limpieza y mantenimiento, "con actuaciones de hidrolimpieza, retirada de enseres, desbroce, limpieza profunda de contenedores y eliminación de grafitis en los puntos que más preocupaban a los vecinos", detallaron.

Por último, desde la Glorieta indicaron que "para hacer frente a estos desafíos, el actual equipo de Gobierno ha impulsado una renovación integral de la flota, con 188 vehículos nuevos, de los que el 16 por ciento son totalmente eléctricos" y, "en total, el servicio cuenta con 252 vehículos destinados a limpieza y otros 85 para recogida, organizados en turnos de día y noche".

Recogida de 1.200 firmas

"La asociación lleva ya 6 o 7 años con este tema y ya hemos hecho campañas antes", relató Fuster. Aunque "después de verano el problema aumentó" y "están las calles hechas una calamidad".

Más tarde, los residentes comenzaron a recoger firmas y en abril de este 2026 ya contaban con 1.200 firmas para pedir mejoras en el servicio municipal y una reunión con representantes municipales. Pero "no nos recibieron", agregó Fuster.

Pero a raíz de esta acción de protesta los vecinos se reunieron con algunos de los responsables del servicio y se anunció y ejecutó un plan de limpieza intensiva en la pedanía, "pero el problema sigue ahí" y, para dejar constancia de ello, los residentes de la localidad actualizan un blog con fotos de contenedores saturados.

"Una campaña larga"

Con todo, los vecinos vuelven a poner en marcha "una campaña larga" porque "ni en el pueblo ni en la ciudad nos hacen caso". La primera de las concentraciones partió este 18 de mayo a las 19.30 horas de la plaza La Fuente hasta desembocar en la plaza Jacaranda.

Y el punto de partida no fue casual: "Estamos en la plaza de la Fuente. Una plaza que es al mismo tiempo un jardín, un parque infantil, y, por extraño que parezca, un punto de recogida residuos". Así inició el manifiesto que se leyó durante la manifestación. Pero "esta situación no es puntual, propia de este lugar en concreto, sino que es algo local", continuó el discurso.

Aunque la localidad se ha expandido -el ejemplo más notable de ello es la urbanización Montevida-, siguen siendo tres los operarios destinados a la zona, denunciaron los vecinos con la lectura del manifiesto, pues no se ha actualizado el contrato del servicio.

Además, los residentes lamentan la carencia de contenedores marrones para los residuos orgánicos. A este respecto, Fuster matizó que desde el Ayuntamiento ya les han "explicado la situación": los contenedores se adquirieron, pero no se dispone de camiones para prestar el servicio, una respuesta que "a los vecinos no les satisface".

Pero las principales demandas son aumentar el número de contenedores y que la pedanía cuente con el sistema de recogida de muebles y enseres, así como el desarrollo de una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre el buen uso de los contenedores.

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El resto de manifestaciones serán también a las 19.30 horas: el 1 de junio desde la plaza Raiguero y por las calles José Paredes y Esperanza; el 15 de junio desde la calle Carretas hacia los jardines Enrique Campillo y Los Almendros; y el 29 de junio desde el mercado hacia la calle Abelardo Valero y la plaza Martínez Tornel.