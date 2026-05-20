El nuevo modelo de transporte ya tiene el camino despejado en Murcia

El nuevo modelo de transporte de Murcia puede salir de nuevo a licitación después de lo dictado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo que suspendió el procedimiento hasta la resolución de los cinco recursos presentados contra los pliegos del contrato.

El citado Tribunal inadmitió este miércoles los dos recursos presentados que estaban pendientes de resolución y, tras esta decisión, el Ayuntamiento de Murcia dispone de vía libre para volver a iniciar el procedimiento de adjudicación pues, a raíz de los tres recursos ya resueltos, la Justicia determinó que el contrato, valorado en 731 millones de euros, volviese a la casilla de salida tras efectuar alguna modificación.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, destacó que las distintas resoluciones dictadas por el TACRC en relación con los cinco recursos planteados "validan los elementos esenciales del nuevo modelo diseñado por el Ayuntamiento, permitiendo así continuar con la mayor transformación del transporte público en décadas", indicaron desde el Consistorio.

Y es que las resoluciones del Tribunal "avalan cuestiones fundamentales de los pliegos, como el presupuesto base de licitación, los costes de personal y la ponderación de los distintos costes contemplados en el contrato", agregaron desde La Glorieta.

Modificaciones

Las modificaciones requeridas por el Tribunal hacen referencia a cuestiones formales que se deben incluir en los pliegos, como el Esquema Nacional de Seguridad, la lista de subrogación de los trabajadores y la no exigencia de constituir una sociedad al efecto.

Aunque estas cuestiones "ya habían sido incorporadas a la documentación técnica durante el proceso de consultas planteadas por los posibles licitadores, por lo que su inclusión definitiva en los pliegos se puede realizar de manera rápida y sencilla", matizaron desde el Ayuntamiento.

De hecho, "tan pronto como se recibieron las resoluciones, los servicios municipales procedieron a incluirlas en los pliegos, lo que ha permitido adelantar los plazos y que la licitación sea inminente", aseguraron.

Cabe recordar que los nuevos pliegos deberán pasar por Junta de Gobierno para su aprobación antes de su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado y, entonces, se abrirá un nuevo plazo de presentación de ofertas.

Mejoras

El Ayuntamiento destaca que este contrato triplica los recursos municipales destinados actualmente al transporte público. El nuevo modelo se articulará en torno a 50 líneas diurnas y 9 nocturnas que sumarán más de 1.540 expediciones diarias.

Todo ello vendrá acompañado "de una renovación integral de la flota y de una reducción media del 10 por ciento en los tiempos de viaje", destacaron fuentes municipales, y agrgaron que entre las principales novedades se encuentran la ampliación de horarios, los refuerzos durante los fines de semana, la incorporación de nuevos destinos que actualmente no cuentan con servicio de transporte público y la puesta en marcha, por primera vez, de una tarifa única para barrios y pedanías.

Además, el nuevo sistema incorporará líneas transversales que permitirán conectar distintas pedanías sin necesidad de pasar por el casco urbano, así como un servicio bajo demanda en zonas rurales.