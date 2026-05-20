Música en directo y sorteo de obras de arte: Murcia acoge una fiesta solidaria para apoyar a pacientes con cáncer de mama

La ciudad de Murcia acoge un año más la fiesta solidaria del cáncer de mama para recaudar fondos que se destinarán a apoyar a pacientes oncológicas y promover la investigación.

La gala, organizada por Asociación Amiga con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, se celebrará el 29 de mayo a las 20.30 horas en el auditorio Murcia Parque.

El evento contará con las actuaciones musicales de Toni Beteta y Oché Cortés, así como del grupo 40 Duros Band.

Además, habrá actividades benéficas y el sorteo de obras de arte donadas por diversos artistas.

Entradas

Las entradas ya están disponibles en la sede de Asociación Amiga, ubicada en la calle Bartolomé Pérez Casas de Murcia, así como a través del teléfono habilitado por la entidad (678 660 457) y en la taquilla del auditorio antes del inicio de la fiesta solidaria, a un precio de 10 euros.

Además, la organización ha habilitado una fila cero para todas aquellas personas que deseen colaborar con la asociación sin asistir presencialmente (ES73 2100 8266 9502 0013 2882).

Otras actividades

Asimismo, durante la fiesta se entregará el premio del concurso para la creación del cartel anunciador de esta edición, realizado en colaboración con la Escuela de Arte de Murcia.

Y la programación se completará con puntos de venta solidarios, merchandising de la asociación, productos artesanales y un photocall para los asistentes.

Con todo, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, puso en valor en la presentación de esta gala "la importante labor social, humana y de acompañamiento" que desarrolla Asociación Amiga con mujeres afectadas por cáncer de mama y sus familias.

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"Entidades como AMIGA son fundamentales porque ofrecen apoyo emocional, orientación y cercanía en momentos especialmente difíciles, además de desempeñar un papel clave en la sensibilización social y la promoción de la prevención", señaló la edil