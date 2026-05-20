La murciana con un 84% de discapacidad que denunció rampas averiadas en los buses sufrió una caída al bajar de uno de ellos

Los problemas de accesibilidad en los autobuses urbanos de Murcia que denunció públicamente Joelitza Peña no solo continúan, sino que acabaron provocándole una caída que requirió asistencia sanitaria y traslado hospitalario.

La vecina de Guadalupe, que tiene reconocida una discapacidad física del 84% y se desplaza en silla de ruedas, sufrió el pasado 23 de marzo un accidente al utilizar la plataforma elevadora de un autobús de la línea 44, según recoge un informe de la Policía Local de Murcia al que ha tenido acceso este diario.

El documento policial señala que los agentes acudieron sobre las 22.15 horas a Plaza Mayor de Guadalupe tras recibir el aviso de “la caída de una usuaria de autobús que se desplaza en silla de ruedas, tras hacer uso de la plataforma elevadora del autobús”.

Según el informe, los presentes y la propia afectada explicaron a los agentes que Joelitza Peña “tiene una discapacidad física y se ha caído al hacer uso de la plataforma elevadora, volcando la silla en la que habitualmente se desplaza”.

La mujer se golpeó “en el rostro al caer contra el muro de un jardín, y en el costado izquierdo del cuerpo al impactar contra la acera”, presentando además “signos visibles de contusión e inflamación en el rostro”, añade el atestado policial.

El conductor del autobús relató a los agentes que, tras detener el vehículo y activar la plataforma, “dos usuarios han bajado apresuradamente del vehículo sin dejar que el mecanismo de engranaje que efectúa la plataforma terminase de accionarse”.

Según esta versión recogida en el informe, la plataforma quedó “bloqueada a una altura de unos ocho centímetros aproximadamente del suelo del autobús”, circunstancia que habría provocado que la usuaria “perdiese el equilibrio en ese escalón, precipitándose al suelo y golpeándose en la cara y el cuerpo”. El vehículo implicado pertenece a la empresa Monbus y realizaba la línea 44C en dirección a La Ñora.

La Policía Local recoge además que una ambulancia acudió al lugar para atender a la mujer y que finalmente fue trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca.

La nueva denuncia de Joelitza llega apenas unas semanas después de que relatara públicamente las dificultades diarias que encuentra para utilizar el transporte público. Entonces explicó que con frecuencia los autobuses no podían recogerla porque las rampas “no funcionan”, una situación que le obliga a esperar varios vehículos para poder llegar a su puesto de trabajo en la UCAM.

Entre la documentación aportada por la afectada figura además una reclamación presentada ante Transportes en abril, en la que denuncia que un autobús volvió a dejarla en la parada “motivado a que la rampa no funciona”. En el escrito señala que tiene “84% de discapacidad reconocida”, que utiliza silla de ruedas y que “debo reportarlo”.

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Joelitza Peña ha manifestado a esta redacción que se pone a disposición de cualquier persona con discapacidad o que sufra algún problema de accesibilidad en el transporte público, para ofrecerle su ayuda y agruparse para unir fuerzas en su reclamación.