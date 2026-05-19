El Tour del Talento culmina en Murcia con el rey Felipe VI en el fallo del premio de investigación

La ciudad de Murcia es la última parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona y acogerá el evento central de este año: el fallo del premio a la investigación, que contará con la presencia del rey Felipe VI.

Y "la elección de Murcia no es casualidad: es el reflejo de una ciudad que se está transformando", resaltó la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, este martes en la presentación del evento.

Además, Pérez resaltó que "el talento necesita de oportunidad y espacio", y eso es precisamente lo que hará este Tour en Murcia, del 23 al 31 de mayo, con el despliegue de más de 60 actividades.

"Grandes gurús"

Además, justo después del Tour se reunirán en Murcia "los tres grandes gurús del país", en palabras del concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

El edil detalló que Tony Nadal, Marc Vidal y Emilio Duró participarán en el congreso Murcia Smart City Talent, que se celebrará el miércoles 27 en el auditorio Víctor Villegas, organizado por el Ayuntamiento de Murcia.

Asimismo, Guillén resaltó que el mismo día en el que se presenta el Tour ya constan más de 4.000 personas inscritas en las diversas actividades ofertadas en Murcia.

En este sentido, el director del Tour del Talento, Jordi Estruga, agregó que la estimación este año es superar los 40.000 participantes.

"Jóvenes de espíritu"

"La parte final tiene un peso importante", destacó también Estruga, y aseguró que Murcia ha dejado "el listón muy alto" este año.

Estruga explicó que las actividades se dirigen a jóvenes de entre 16 y 35 años, aunque están abiertas a todos los que son "jóvenes de espíritu".

Asimismo, el director del Tour explicó que desde la Fundación "hacemos tres grandes cosas: inspirar, preparar y movilizar" y que, con esta iniciativa, acercan sus actividades a los jóvenes de todo el país.

Y, en las más de 60 actividades diseñadas, se abordarán temas como la gestión emocional, sostenibilidad, salud y deporte, inteligencia artificial, ocio y cultura e investigación, resumió el director del Tour.

Entrega de galardones

Por su parte, la directora de los Premios Princesa de Girona, Ingrid Aznar, resaltó que las charlas se desarrollan "en formato de diálogo" y que buscan que "la inspiración fluya a ambos lados".

Además, Aznar señaló que el evento central no es más que "un resumen" de todo lo abordado con anterioridad en el Tour y que contará con la presencia tanto del rey Felipe VI como de jóvenes artistas de Murcia.

Por último, Aznar anunció que los premiados estarán el 14 de julio en Barcelona para que la Casa Real realice la entrega de los galardones.

También la 'community lead' de TRIVU, Anabel Antela, incidió en que "el talento es y será la herramienta ideal para aplacar la incertidumbre y transformar oportunidades en realidades" y subrayó que "las actividades están pensadas para que los jóvenes las vivan como una experiencia".

Programa completo

El Tour arranca el sábado 23 de mayo con el recital lírico de La Carroza del Teatro Real, que se instalará en la plaza del Cardenal Belluga. En este espacio, jóvenes artistas del programa CRESCENDO interpretarán arias de algunas de las óperas más conocidas.

El lunes 25 de mayo tendrá lugar el Foro de Talento, en el UCAM HiTech, Sport & Health Innovation Hub. La jornada reunirá a jóvenes universitarios, estudiantes de FP y referentes del ámbito científico, tecnológico y emprendedor, y abordará cómo transformar el conocimiento en oportunidades reales.

A continuación del Foro de Talento se desarrollará el Speed Mentoring – Conexiones con Impacto, una actividad orientada a que los participantes identifiquen fortalezas, pongan en valor sus competencias y mantengan conversaciones breves con profesionales y empresas.

El martes 26 de mayo se celebrará el Princesa de Girona CongresFest, acto central del Tour del Talento en Murcia, en el auditorio Víctor Villegas' con una jornada que combinará entrevistas, ponencias, espacios de reflexión, actuaciones en directo y actividades participativas dirigidas a jóvenes, docentes y comunidad educativa y en la que estará presente el rey Felipe VI.

Ese mismo martes 26 de mayo, dentro del Princesa de Girona CongresFest, varios referentes del Premio Princesa de Girona participarán en un diálogo sobre el impacto de la ciencia y la innovación en la sociedad.

También el martes 26 de mayo, los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona Investigación 2026 defenderán su trayectoria y su proyecto ante un jurado de expertos vinculados al ámbito científico.

Durante la jornada del martes 26 de mayo se desarrollaráN, además, una conversación de Ecuación Talento y una sesión dedicada a la Inteligencia Artificial, en la que se presentará 'Preparados, Listos, ¡IA!', el programa formativo online gratuito de la Fundación Princesa de Girona, desarrollado en colaboración con Microsoft y Founderz.

La música también formará parte del Princesa de Girona CongresFest del martes 26 de mayo con AmplificARTE, el programa educativo de la Fundación Princesa de Girona que utiliza experiencias musicales en directo y el diálogo con artistas.

El momento más esperado del martes 26 de mayo será el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026, galardón dotado con 20.000 euros que reconoce la trayectoria de jóvenes que contribuyen a transformar la sociedad a través de la ciencia y la tecnología.

El miércoles 27 de mayo se celebrará la primera Talent Session, centrada en el autoconocimiento, la orientación vocacional y la mejora de la empleabilidad. La sesión abordará las competencias más demandadas por las empresas y el desarrollo de habilidades clave para adaptarse a distintos sectores profesionales.

También el miércoles 27 de mayo tendrá lugar el congreso Murcia Smart City Talent, en el auditorio Víctor Villegas. Organizado por el Ayuntamiento de Murcia, el evento reunirá a expertos en inteligencia artificial, movilidad, turismo inteligente y desarrollo urbano sostenible.

El jueves 28 de mayo se celebrará la segunda Talent Session, centrada en el bienestar emocional y el desarrollo personal como herramientas para la toma de decisiones y la construcción del futuro profesional.

Ese mismo jueves 28 de mayo se realizará la visita al BLOOM FRESH Advanced BioTech Center, impulsada por AMFRESH Group, centrada en innovación genética y desarrollo agroalimentario. Y también el jueves 28 de mayo tendrá lugar la visita a NTT DATA en Murcia, orientada a perfiles digitales y tecnología aplicada.

El viernes 29 de mayo se desarrollará la expedición a Oesía, donde se abordarán la ciberseguridad, la inteligencia artificial responsable y el uso ético de la tecnología.

Dentro de la programación se incluirá también la Feria de orientación profesional 'Conecta con tu futuro' en el patio de La Merced, que busca facilitar el contacto directo con empresas locales y profesionales, resolver dudas sobre el acceso al empleo y orientar a los jóvenes en sus próximos pasos académicos y laborales.

El programa incorporará además la sesión Porcelanosa Offsite: Innovar para construir el futuro, en el Centro Porcelanosa de Murcia, así como una charla de Ecuación Talento, organizada por la Fundación Princesa de Girona, la UCAM y el Ayuntamiento de Murcia.

En el ámbito musical, la programación contará con los conciertos educativos AmplificARTE, protagonizados por artistas emergentes de Generación arte y Art House Academy.

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Por último, en el marco del Tour, la Región de Murcia impulsará la elaboración de un informe sobre el Índice de Talento Interior Bruto — ITIB, destinado a medir el desarrollo real del territorio en relación con la creación, atracción y fidelización del talento joven.