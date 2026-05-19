El Romea de Murcia acoge la gala benéfica de Azul en Acción

El Teatro Romea de Murcia acogerá la séptima gala benéfica de la ONG Azul en Acción -centrada en la ayuda humanitaria internacional- el próximo jueves 28 de mayo a las 20.00 horas.

Las entradas para la gala incluyen un donativo de 10 euros que se destinará íntegramente a los proyectos de la ONG y podrán obtenerse en distintos puntos de venta, entre ellos Publishop, en la calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero 15 de Murcia, mediante contacto con la Coral Discantus, con la Agrupación Musical de Cabezo de Torres, o el mismo día del evento en la taquilla del Romea a partir de las 18.00 horas, así como a través del correo electrónico ong@azulenaccion.com.

Durante la gala también se hará entrega de los premios Solidarios -una escultura en bronce realizada por el escultor murciano Antonio Campillo-, que este año recaen sobre la Comunidad y las ciudades de Murcia y Cartagena.

Aunque "esta gala es también un reconocimiento al trabajo constante y ejemplar que la ONG desarrolla desde hace más de dos décadas en favor de las personas más vulnerables", destacó el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, este lunes en la presentación de la gala.

Por su parte, la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, incidió en que "Azul en Acción demuestra cómo la solidaridad que nace en Murcia es capaz de transformar vidas en cualquier parte del mundo".

Otos actos

Además, dentro de las actividades organizadas por Azul en Acción, el próximo jueves 21 de mayo a las 19.30 horas tendrá lugar el estreno del documental 'La Mirada del Otro' en el aula de cultura de la Fundación Cajamurcia, situada en Gran Vía. E

l documental recoge el trabajo desarrollado a través del proyecto de cooperación sanitaria internacional 'El Milagro de Ver', centrado en la mejora de la salud ocular y visual de la población de Senegal, contado a través de los testimonios y experiencias de los propios cooperantes.

Con esta producción audiovisual, la ONG pretende acercar a la sociedad murciana la trayectoria de los casi 20 años del programa 'El Milagro de Ver', con el que más de 56.000 personas de países como Togo, India, Senegal y Mauritania pasaron por las consultas médicas del proyecto; más de 4.500 personas ciegas recuperaron la vista; más de 35.000 fueron tratadas de distintas patologías oculares y más de 40.000 mejoraron su visión gracias a correcciones visuales.

Azul en Acción

La ONG fue creada en el seno de la Policía Local de Murcia en el año 2000 y centrada en la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria.

Así, ha desarrollado 89 proyectos en ámbitos como la sanidad, la educación y la construcción de infraestructuras básicas, y ha intervenido en 13 actuaciones de emergencia ante catástrofes naturales como terremotos e inundaciones.

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Además de su labor internacional, la organización desarrolla proyectos en la Región, especialmente entre los escolares de los más de 40 centros adheridos a la Red Internacional de Colegios Solidarios Azul en Acción.