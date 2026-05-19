El Observatorio de La Murta se prepara para reabrir ante el tirón del ‘trío de eclipses’

El Observatorio Astronómico de La Murta se prepara para volver a mirar al cielo justo cuando crece el interés por uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los próximos años: el llamado ‘Trío de Eclipses’, que permitirá observar desde España tres eclipses solares consecutivos entre 2026 y 2028.

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto para restaurar este espacio, ubicado en la pedanía de La Murta, con un presupuesto base de licitación de 191.045 euros. La intervención busca recuperar el edificio y sus instalaciones para que pueda abrir de nuevo al público y acoger actividades de divulgación científica, ambiental y astronómica.

El observatorio se encuentra a 450 metros sobre el nivel del mar y cuenta con cerca de 200 metros cuadrados útiles distribuidos en dos plantas. Su estructura, de hormigón y coronada por una cúpula metálica, alcanza los 9,16 metros de altura. Entre sus elementos más llamativos destaca una cúpula de cinco metros de diámetro fabricada en Estados Unidos y un telescopio Meade Schmidt-Cassegrain de 16 pulgadas, un equipo preparado tanto para actividades divulgativas como para trabajos de investigación científica.

Las obras previstas incluyen la limpieza del inmueble, la retirada de escombros, la demolición de elementos deteriorados y la adecuación interior del edificio. También se renovarán accesos, carpinterías, barandillas, vidrios y elementos de seguridad, además de mejorar la estructura y recuperar los distintos espacios del complejo.

El proyecto contempla dotar al observatorio de servicios básicos para su funcionamiento, como redes de agua potable, saneamiento y suministro eléctrico. En este último caso, se prevé una instalación fotovoltaica con baterías y un grupo electrógeno, lo que permitirá que el complejo funcione con autonomía energética. También se instalará un depósito de agua, bombas de presión y una depuradora de aguas residuales para vertido en fosa séptica.

Los concejales de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han presentado este proyecto / A.M.

Actividades para todos los públicos

La reapertura del observatorio irá acompañada de una programación dirigida a públicos de distintas edades. El Ayuntamiento prevé firmar un convenio con AstroAlpujarra para organizar noches de observación astronómica, visitas para familias y centros educativos, talleres de iniciación a la astronomía y la astrofotografía, jornadas sobre eclipses y lluvias de estrellas, campamentos científicos, conferencias divulgativas y actividades de observación solar.

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El objetivo es que La Murta vuelva a funcionar como un punto de encuentro para aficionados, centros educativos, investigadores y visitantes interesados en la astronomía y el entorno natural de Carrascoy. La iniciativa también plantea impulsar experiencias vinculadas al turismo científico y de naturaleza, especialmente en torno a la observación nocturna del cielo.