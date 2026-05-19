Murcia proyecta su futuro con patrimonio, cultura y nuevos espacios verdes

Murcia atraviesa una etapa de profunda transformación urbana, cultural y patrimonial marcada por la recuperación de espacios históricos, la creación de nuevas infraestructuras verdes y la puesta en marcha de proyectos estratégicos que están redefiniendo la ciudad.

Tras la conmemoración del 1200 aniversario de la fundación de Madina Mursiya, el Ayuntamiento mantiene el impulso de una hoja de ruta que ha situado el patrimonio, la cultura, la huerta y la mejora del espacio público como ejes fundamentales del modelo de ciudad, con actuaciones que ya están transformando barrios, pedanías y enclaves emblemáticos del municipio.

Esta estrategia se ha traducido en una inversión superior a los 20 millones de euros destinada a actuaciones de recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y arquitectónico solo en 2025. El objetivo es consolidar una Murcia más habitable, conectada y atractiva, capaz de combinar la protección de su legado histórico con proyectos innovadores y de futuro, reforzando al mismo tiempo la identidad de la ciudad y su proyección cultural, turística y social; potenciando el orgullo de ser murciano.

Uno de los grandes símbolos de esta transformación es el desarrollo de Murcia Río y, especialmente, el Parque Metropolitano del Oeste, que ya será el mayor parque del municipio y llevará el nombre de ‘Alcalde José Ballesta’, en homenaje al regidor murciano. Este nuevo espacio verde permitirá conectar la ciudad con su huerta a través de amplias zonas ajardinadas, itinerarios peatonales y ciclistas, áreas estanciales, espacios infantiles y soluciones tecnológicas de última generación.

El proyecto incorpora además la recuperación de elementos patrimoniales como la histórica chimenea de La Molinera o la protección de la Morera centenaria de Barriomar, integrando paisaje, patrimonio y sostenibilidad en una misma actuación concebida para convertirse en uno de los grandes pulmones verdes y espacios de convivencia del municipio.

La recuperación del patrimonio histórico continúa avanzando también con proyectos estratégicos como el Yacimiento de San Esteban, uno de los enclaves más relevantes de Europa, donde los trabajos arqueológicos ya están sacando a la luz hallazgos excepcionales que amplían el conocimiento sobre la Murcia islámica. La actuación permitirá compatibilizar la conservación del antiguo arrabal de la Arrixaca con una gran plaza pública y un centro de interpretación que convertirá este espacio en un nuevo referente cultural y patrimonial, acercando a vecinos y visitantes uno de los capítulos más importantes de la historia de la ciudad.

La recuperación del patrimonio histórico continúa avanzando con proyectos estratégicos como el Yacimiento de San Esteban. / Ayto. Murcia

A esta actuación se suman otras intervenciones de gran relevancia como la rehabilitación integral de la Ermita del Salitre, cerrada durante décadas y destinada a convertirse en un centro de interpretación de los auroros; la recuperación de la Muralla de Sagasta; las actuaciones en el recinto histórico de Monteagudo y las Fortalezas del Rey Lobo; la restauración del Molino Armero; la mejora del Mercado de Verónicas o la recuperación de distintos elementos arqueológicos y arquitectónicos repartidos por el municipio. Una estrategia global que busca recuperar espacios históricos para devolverlos a la ciudadanía y convertirlos en nuevos focos de actividad cultural, turística y social.

En paralelo, Murcia está reforzando su posicionamiento cultural con la consolidación de nuevos espacios de referencia. La apertura del Módulo II de la Cárcel Vieja y la inauguración de la exposición ‘Materia Interior’, de Jaume Plensa, marcan el inicio de una programación estable que sitúa a la ciudad dentro del circuito nacional e internacional del arte contemporáneo. La recuperación del edificio no solo supone la rehabilitación de un inmueble histórico, sino la creación de una institución cultural concebida para atraer grandes proyectos expositivos, generar actividad y ampliar la oferta cultural del municipio, consolidando a Murcia como un nuevo polo cultural del sureste español.

A esta apuesta por la recuperación del patrimonio y la regeneración urbana se suman además otras actuaciones orientadas a mejorar los barrios y pedanías, ampliar las zonas verdes y generar nuevos espacios de convivencia para los vecinos. El Ayuntamiento impulsa así un modelo de ciudad que entiende el patrimonio como un elemento vivo y útil para la ciudadanía, integrándolo en el día a día de Murcia y convirtiéndolo en motor de actividad social, cultural, turística y económica, al tiempo que se avanza hacia una ciudad más sostenible, accesible y preparada para los retos del futuro.

Noticias relacionadas

Murcia consolida de esta forma una estrategia de transformación basada en la recuperación de su identidad, la mejora del espacio público y la planificación de proyectos de largo recorrido que refuerzan su proyección de futuro. Una ciudad que avanza desde el equilibrio entre historia, innovación y calidad de vida, recuperando espacios emblemáticos para devolverlos a los murcianos y construyendo nuevos entornos pensados para las próximas generaciones, con una visión de ciudad moderna, dinámica y conectada con su patrimonio y su entorno.