Inician los cortes totales por las obras de Red Eléctrica en Murcia

Los trabajos de Red Eléctrica para asegurar el suministro eléctrico del municipio de Murcia continúan su curso y provocan esta semana las primeras restricciones totales al tráfico.

El objetivo final de esta actuación, que supone una inversión global de unos 55,3 millones de euros por parte de Red Eléctrica, es conectar la nueva subestación eléctrica de Espinardo con las ya existentes en el sur del municipio a través de una línea de alta tensión de 11,2 kilómetros, que discurrirá soterrada y pasará por debajo incluso del río Segura y el trazado del tranvía.

Aunque la previsión es que la nueva subestación está a punto a inicios de 2027, los trabajos que más afecciones causan al tráfico y a la ciudadanía se concentran en los primeros meses de obras, en concreto, hasta noviembre de este año.

Actuaciones

En los próximos días concluirán los trabajos en la rotonda de Santiago El Mayor e iniciarán las labores en el tramo que abarca desde el río hacia Puente Tocinos.

Además, desde inicios de esta semana, los trabajos desde la semiglorieta de Patiño continuaron en dirección hacia la semiglorieta Miguel Ángel Blanco.

También continuará la obra civil de la cámara de empalme CE-13, ubicada 25 metros antes del puente de ADIF, y se ejecutarán las obras entre la cámara de empalme CE-11 y las avenidas de los Dolores y de la Azacaya

Aunque desde Red Eléctrica aseguran que en todos estos tramos se dispondrá de un carril de circulación para el tráfico rodado.

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Por otro lado, las primeras restricciones totales al tráfico a causa de estas obras llegarán del 20 al 21 de mayo en la cámara de empalme CE 13 y hasta la semana del 22 de junio en la avenida de Miguel Indruáin.