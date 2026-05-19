El AMPA del colegio murciano de Santa María de Gracia protesta en la calle por la electricidad del centro: "No vamos a permitir que arda en llamas de nuevo"

Los padres y madres del colegio Santa María de Gracia en Murcia salen a la calle a protestar por el estado de la instalación eléctrica de su centro educativo. La concentración, a su vez apoyada por UGT, exige mejoras en el sistema eléctrico de la escuela.

"Sufrimos un incendio en el comedor, a primera hora de la mañana, en octubre de 2018, cuando ya estaba el alumnado en el centro. Tres años más tarde, volvió a prender el cableado en una de las aulas. Entonces, diversos expertos y técnicos del propio Ayuntamiento de Murcia confirmaron a la AMPA y al equipo directivo que el estado de la instalación eléctrica era grave desde hacía tiempo" han denunciado representantes del profesorado.

Sin embargo, señalan que "tras años de promesas incumplidas", esta situación de "parálisis burocrática está poniendo en grave peligro la integridad física de casi 700 personas, siendo la mayoría, niños y niñas". Reivindican que "a pesar de los antecedentes de incendios en el centro, de las reiteradas solicitudes formales dirigidas a la administración regional y municipal, y de las continuas advertencias sobre el estado crítico de la instalación eléctrica, las soluciones siguen sin materializarse".

Por ello, las familias y personal del centro manifiestan que "no vamos a permitir que el colegio arda en llamas de nuevo. Nuestra paciencia ha llegado al límite, necesitamos certezas de que esto se va a solucionar de manera inminente. Está en juego la seguridad y el bienestar de nuestras hijas e hijos".

Última revisión en 2019

Los convocantes de la protesta apuntan en un comunicado que el origen del riesgo de incendio está en una mala distribución de los cuadros eléctricos generales. La última revisión eléctrica de la que se tiene constancia es de 2019, en la que ya se detectaron deficiencias. Desde entonces, subrayan que "se vienen demandando soluciones que garanticen la seguridad de todas las personas que hacen uso del colegio".

Sin embargo, reclaman que "las distintas administraciones implicadas y conocedoras del estado de la instalación tienen paralizadas las soluciones con promesas incumplidas".

En la misma línea, comentan que este colegio "está a la espera de nuevos movimientos y reuniones y la comunidad educativa confía en una respuesta real ante la gravedad de la situación". También advierten, que, llegado este punto, "no cesarán las concentraciones hasta que el problema esté totalmente resuelto".

Asimismo, subrayan que han llevado a cabo otras acciones además de las concentraciones como "poner en conocimiento del Defensor del Pueblo la situación por parte de numerosas familias".

"Desde el sindicato UGT Servicios Públicos, como representantes de las personas trabajadoras, denunciamos que esta situación, al igual que en otros centros educativos, supone una vulneración flagrante de la normativa de prevención de riesgos laborales, al obligar a profesionales a desarrollar su labor en un entorno con un riesgo real de incendio y sin condiciones mínimas de climatización", criticó Toñi del Vas, responsable Enseñanza de UGT Servicios Públicos Región de Murcia.

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Por otra parte, la Consejería de Educación del Gobierno regional señala que "mantiene un contacto fluido con el centro y el Ayuntamiento de Murcia para contar con un proyecto de ejecución que permita actualizar la potencia eléctrica del centro bajo autorización municipal, que ostenta la titularidad de la infraestructura". Una vez concretados estos trabajos, que esperan que "sea en breve, se podrá proceder a la actualización de la potencia eléctrica que tiene el colegio".