Los toldos se adelantan en el casco histórico de Murcia para combatir el calor

Los toldos llegan este año con antelación a las calles y plazas del casco histórico de Murcia "con el objetivo de mitigar las altas temperaturas durante los meses de verano y mejorar el confort de vecinos, visitantes y comerciantes", indicaron desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Este lunes varios representantes municipales supervisaron los anclajes ya instalados para la instalación de estos toldos junto a la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes Nuevo Corazón de Murcia, Begoña Caravaca.

En total, se instalarán 73 toldos a finales de mayo en las calles Trapería y Platería, así como en la plaza Joufré, plaza Puxmarina y calle San Cristóbal, al igual que en ediciones anteriores, "por ser espacios especialmente transitados tanto por murcianos como por turistas", explicaron desde la Glorieta en un comunicado.

La instalación se realizará en horario nocturno y de forma progresiva con el objetivo de evitar molestias a los vecinos y comerciantes de la zona y con esta actuación, se reducirá la temperatura ambiente y del pavimento en estas zonas entre 7 y 10 grados en las horas centrales del día, detalla el escrito.

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"Además de mejorar el día a día de los murcianos, la instalación de estos toldos supondrá un importante impulso para el comercio local, favoreciendo una mayor afluencia de personas en las calles comerciales y fomentando el consumo en establecimientos de proximidad, cafeterías y restaurantes del casco histórico", resaltaron desde el Ayuntamiento y agregaron que "esta iniciativa también se reencuentra con la imagen histórica de estas calles, ya que hace cerca de un siglo estas zonas lucían entoldados para combatir las altas temperaturas".