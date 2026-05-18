Ocio
Terra Natura Murcia inaugura una nueva atracción de cara al verano de 17 metros de altura
Para inaugurar la temporada, el parque lanzará una oferta especial con entradas a 15 euros
La zona acuática de Terra Natura Murcia abre sus puertas este 2026 con una nueva atracción y una oferta especial con entradas a 15 euros para el día de la inauguración de la temporada, cuando también se celebrarán actividades con música, baile y propuestas de animación.
La nueva atracción, llamada Tornado, consiste en un tobogán cerrado de unos 17 metros de altura por el que los visitantes se deslizarán a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora.
Desde el parque aseguran en un comunicado que "está diseñada para los visitantes más intrépidos y amantes de las emociones fuertes" y señalan que "durante el recorrido, los bañistas encontrarán distintas sorpresas y efectos especiales pensados para intensificar la experiencia".
Tornado es un tobogán cerrado por el que los visitantes se deslizarán a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora
Uno de los elementos más llamativos de Tornado es su gran embudo final, en el que los usuarios darán varias vueltas mientras reducen progresivamente la velocidad antes de caer por un agujero central a una piscina de 1,8 metros de profundidad.
El acceso a Tornado estará situado en la zona alta de las instalaciones, junto a la entrada del resto de toboganes, y en él se podrán montar personas con una estatura superior a 1,20 metros.
Además, con motivo de la inauguración de la temporada, el parque lanzará una oferta especial con entradas a 15 euros, precio único para adultos y niños a partir de 3 años, cuando también se desarrollarán actividades con música, baile y propuestas de animación para completar la jornada.
Esta atracción "refuerza nuestra oferta de ocio familiar y suma una nueva experiencia a las instalaciones, orientadas a dar muchas opciones de diversión para todos aquellos visitantes que buscan vivir una jornada refrescante, dinámica y cargada de adrenalina", resaltó durante la inauguración, el director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez.
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