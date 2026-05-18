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Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

La Policía Local informa de las ubicaciones donde se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días

Los controles se distribuyen esta semana por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico

Los controles se distribuyen esta semana por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico / L.O.

Alba Marqués

Alba Marqués

La Policía Local de Murcia ha publicado la relación de vías en las que se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días, dentro de su estrategia habitual para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el municipio.

Estos operativos, que se distribuyen por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico, buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, especialmente en tramos donde se registran incidencias frecuentes o existe presencia de vecinos y comercios.

Los radares se instalarán tanto en avenidas principales como en calles de paso habitual hacia las pedanías, abarcando zonas como Los Dolores, Patiño o Puente Tocinos.

Desde el cuerpo policial recuerdan que estas actuaciones no solo tienen un carácter sancionador, sino también preventivo, ya que la publicación semanal de los puntos de control persigue que los conductores adopten hábitos de circulación más seguros. A continuación, se detallan todas las ubicaciones previstas para esta semana:

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  • Carretera Auxiliar A-30, Patiño
  • Camino Tiñosa, Los Dolores
  • Ronda Sur, Santiago El Mayor
  • Vereda de La Cueva, Puente Tocinos
  • Avda. Juan Carlos I, Los Martínez Del Puerto
  • Avda. Enrique Tierno Galván, El Puntal
  • Camino Hondo, Era Alta
  • Carril Alejos, Llano de Brujas
  • Avda. Miguel Indurain, Los Dolores

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