Planos originales y festejos populares, entre las últimas incorporaciones del Museo de la Ciudad de Murcia

El Museo de la Ciudad de Murcia incorporó más de 300 nuevas piezas a su colección durante 2025 y 2026 entre obras de arte, publicaciones, documentos históricos, fotografías, objetos tradicionales y piezas vinculadas a la memoria cultural y festiva del municipio.

Y desde el Ayuntamiento destacaron "la enorme generosidad de todas las personas que, con sus donaciones, contribuyen a preservar y difundir la memoria colectiva de Murcia", en palabras del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien presidió el acto de agradecimiento enmarcado en el Día Internacional de los Museos.

Además, el edil destacó que "cada una de estas piezas ayuda a completar el relato de nuestra historia y tradiciones, así como la evolución cultural y social del municipio", como es el caso del mayor fondo documental incorporado este año: un conjunto de más de 160 documentos sobre las Fiestas de Primavera desde los setenta hasta la actualidad, donación de Pedro Manzano.

Obras

Otra de las incorporaciones más destacadas es la donación de Sonia Martínez López: un retrato en acuarela de Doña Violante de Aragón, así como la donación de Pascual García-Estañ de un belén de olla tradicional de la Fábrica Ortigas.

El museo también recibió el plano original de la Senda de Granada, perteneciente a Antonio José García Cano, además de distintas piezas vinculadas a la Exposición de Murcia de 1900 donadas por Fernando Vázquez Casillas, entre ellas medallas conmemorativas y una publicación histórica sobre aquel acontecimiento.

Por su parte, Andrea Bernal Perales entregó al museo un ejemplar del libro 'Cine Rex. Reinauguración 1991', mientras que Miguel Sánchez Fuentes donó un conjunto de textiles y patrones de bordado tradicionales.

Por su parte, Montserrat Abumalham Mas cedió una colección integrada por varios nacimientos y belenes procedentes de distintos países como Guatemala, Perú, Colombia, Bangladesh y Portugal, así como de Canarias.

Festejos

En cuanto a la donación de Pedro Manzano, se compone de más de 160 programas oficiales, publicaciones, carteles, postales y documentos relacionados con las Fiestas de Primavera, la Feria de Septiembre, el Entierro de la Sardina, Moros y Cristianos, Navidad y otros acontecimientos culturales celebrados en Murcia desde los años setenta hasta la actualidad.

Entre las piezas donadas figuran programas históricos de las Fiestas de Primavera, publicaciones de la Feria de Murcia, documentos vinculados al Bando de la Huerta, postales festivas, material gráfico del Entierro de la Sardina, catálogos culturales y programas institucionales "que permiten reconstruir la evolución de las celebraciones populares del municipio durante las últimas décadas", destacaron desde el Consistorio en un comunicado.

Documentos

Asimismo, Adrián Albacete Viudes donó una maqueta de la torre de la Catedral de Murcia, mientras que Fuensanta Alegría Fullana cedió distintas figuras huertanas, abanicos, estampas y objetos devocionales tradicionales.

Finalmente, de parte de Pilar Hernández Porras el museo incorpora distintos materiales relacionados con la historia del cine y la cultura popular, entre ellos un ejemplar de la revista 'Popular Film' de 1932, una diapositiva publicitaria del Cine Regio de Beniaján y una maqueta de camión de bomberos.

Asimismo, el Museo de la Ciudad también incorporó, gracias a Tomás Bernal Zamora, una importante colección de libros, fotografías históricas, postales y recortes de prensa relacionados con la historia cultural y artística de Murcia.

Entre ellas destacan publicaciones sobre literatura popular murciana, patrimonio regional y figuras históricas, además de imágenes vinculadas al Museo Arqueológico de Murcia y al escultor González Moreno.

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Todas estas incorporaciones "pasarán a formar parte de los fondos del Museo de la Ciudad para su conservación, catalogación y difusión pública mediante exposiciones, actividades y proyectos divulgativos vinculados a la historia y el patrimonio de Murcia", explicaron desde la Casa Consistorial.