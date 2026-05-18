Social
Los matrimonios se suman a la convivencia con estudiantes universitarios en Murcia
El programa ofrece alojamiento gratis a los alumnos matriculados en la UMU con el objetivo de combatir la soledad no deseada
Hasta ahora, habían sido personas mayores que viven solas en Murcia -así como personas discapacitadas- las que se habían acogido al programa de alojamiento gratis para estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU).
Pero este curso 2025/2026 un matrimonio se ha sumado, por primera vez en más de 30 años, a la iniciativa puesta en marcha a través de un convenio entre el Ayuntamiento y el centro universitario.
El acuerdo ofrece alojamiento gratis a los estudiantes que se trasladan a Murcia para cursar sus estudios universitarios "a cambio de compañía, especialmente en horario nocturno, además de apoyo en pequeñas gestiones cotidianas como compras y trámites administrativos", detallaron fuentes municipales a este diario.
Entrevistas previas y periodo de prueba
Los estudiantes interesados en el programa para el próximo curso 2026/2027 ya se pueden inscribir al rellenar un formulario en la página web de la UMU. Los alumnos seleccionados realizarán una entrevista personal y, si esta es favorable, se presentará a la persona mayor para que ambas partes acuerden o no comenzar la convivencia.
Cabe resaltar que se concede un periodo de prueba de 15 días para decidir si se continúa con la convivencia, detalló Natividad Díaz, trabajadora social del servicio, aunque agregó que las parejas de personas mayores y estudiantes suelen compaginarse bien debido al "gran trabajo previo para compatibilizar perfiles".
Por su parte, Isabel Soto, otra trabajadora social del servicio, destacó que se suelen establecer vínculos que perduran más allá del periodo de convivencia, y que muchos duetos aún comen juntos los domingos o van a pasar un día en la playa.
Además, muchas de las personas mayores que participan en esta iniciativa, repiten, relató Soto, y concretó que del curso anterior a este han repetido dos usuarios.
Más de 250 beneficiarios
El programa de convivencia y alojamientos compartidos es una de las iniciativas municipales más veteranas para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores y, desde su puesta en marcha en el año 1995, ha beneficiado ya a 257 personas mayores del municipio.
La iniciativa, coordinada desde la Sección de Familia e Iniciativa Social de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, "demuestra que las políticas sociales más eficaces son aquellas que generan relaciones humanas reales y redes de apoyo entre generaciones", explicó la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, quien resaltó la medida como "una respuesta cercana, comunitaria y centrada en las personas" para combatir la soledad no deseada.
¿Cómo participar en el Programa?
Personas mayores:
- Contactar con el Ayuntamiento de Murcia a través del teléfono 968 358600 Ext. 56960 o en la oficina situada en la plaza Beato Andrés Hibernón, 6, 30001 Murcia.
Estudiantes:
- Leer detenidamente el acuerdo con las normas de convivencia para los estudiantes.
- Inscribirse a través del formulario desde la web.
- Los estudiantes inscritos recibirán a los pocos días un email con información sobre las posibilidades de participar en el programa según la relación del número de estudiantes y personas mayores inscritos en ese momento.
- Se contactará con los estudiantes que acrediten estar matriculados en la universidad, según orden de inscripción, para una entrevista personal.
- Si la entrevista es favorable, se hará una presentación en casa de la persona mayor a partir de la cual, si hay acuerdo entre las partes, pueden comenzar la convivencia.
Criterios para la seleccción de los estudiantes
- Estudiante matriculado/a en la Universidad de Murcia en cualquiera de sus estudios oficiales.
- No tener residencia en el municipio de Murcia.
- Con interés, sensibilidad y motivación para compartir la casa con una persona mayor.
- Comunicativo y dialogante.
- Con disponibilidad de unas 2 horas al día para compartir con la persona mayor.
- Flexibilidad para adaptar sus hábitos y estilo de vida a la convivencia con una persona mayor.
- Sin trastornos psicosociales graves que puedan afectar la normal convivencia.
- Profesionales de la Universidad y del Ayuntamiento realizarán un seguimiento de la convivencia y de los compromisos establecidos entre los/as interesados.
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