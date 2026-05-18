El fenómeno que arrasa en Japón llega a Murcia con una tienda llena de máquinas de gancho y cubierta de neón

La avenida Alfonso X el Sabio tiene un nuevo inquilino que no se parece en nada a lo que había antes. Donde durante años se vendieron pasteles y dulces en la confitería Godis, ahora parpadean luces de neón y el sonido de las máquinas de gancho invita a entrar. Se llama Claw Planet y es el primer salón recreativo de estilo japonés (conocido como game center o gesen) que abre en la Región de Murcia.

Este tipo de locales son todo un fenómeno en auge en nuestro país. En Cataluña, por ejemplo, la cadena HiClaw ha abierto tres sucursales en apenas ocho meses, con una cuarta a punto de inaugurarse. "Hay muchísimo interés en estos juegos", reconoce Paula Córdoba, responsable de esas tiendas. Un boom que tiene mucho que ver con las redes sociales: los game centers se han convertido en auténticos imanes para TikTok, donde los vídeos de máquinas de gancho acumulan millones de reproducciones.

Claw Planet, la tienda de arcade y máquinas de gancho, estilo japonés, abre en Murcia. / L. O.

¿Qué es exactamente un game center?

Claw Planet no es una sala de videojuegos al uso. Su propuesta gira en torno a las máquinas de gancho (las clásicas grúas en las que intentas atrapar peluches y figuras) junto a simuladores, máquinas musicales y zonas de premios. Una experiencia pensada para todos los públicos que busca transportar al visitante a los bulliciosos arcades japoneses sin necesidad de coger un avión.

Ya era un secreto a voces en redes

El local, ubicado en el número 14 de la avenida Alfonso X el Sabio, abrió sus puertas la semana pasada. Durante los meses previos, la tienda fue compartiendo en sus redes sociales todo el proceso de reforma del local, generando expectación entre sus seguidores antes incluso de levantar la persiana. Si todavía no has pasado a echarle un vistazo, ya tienes plan.