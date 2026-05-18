Un ejemplo de convivencia intergeneracional en Murcia: "Mari lleva las riendas de la cocina y yo le enseño platos de mi país"

El primer matrimonio que se apunta a la convivencia intergeneracional con estudiantes universitarios en Murcia ha conformado, además, un núcleo que también destaca por su multiculturalidad.

"Mari lleva las riendas de la cocina y yo le enseño platos de mi país o experimentos míos", relató a La Opinión Juana Salamanca, estudiante de intercambio de 21 años procedente de Bogotá, la capital de Colombia, mientras bebe mate con María Soto, argentina que llegó a Murcia hace casi 40 años junto con su marido, José Sánchez, originario de Granada.

Salamanca vino a Murcia para estudiar Sociología y convive desde enero con el matrimonio conformado por Sánchez y Soto en su vivienda de El Palmar. Desde enero, porque la única complicación que encontró con el programa de convivencia es la entrevista presencial, que no pudo realizar hasta que estaba en el país. Aun así, Salamanca explicó que conoció esta opción habitacional a través de un mail enviado por su universidad al solicitar el traslado.

Además, la estudiante resaltó que el programa ofrece "condiciones mínimas", como habitación propia y escritorio, aunque lamentó que sus amistades en Murcia y compañeros universitarios desconocían la iniciativa.

Mientras la comida está en el horno, Juana y María se dirigen al salón, donde se había quedado a medias una partida de ‘block puzzle’ a medias con José. "Es como una especie de tetris", explicó la joven. "Juan tiene un montón de juegos", agregó María, aunque este dato lo predicaba a gritos la estantería de la estancia, cuyas parecedes lucen varios puzzles enmarcados.

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El matrimonio conoció este programa gracias a uno de sus dos hijos y, como ya habían acogido a dos de sus sobrinos mientras cursaban sus estudios, les pareció una buena idea. "Comodidad hay en la casa", aseguró ella, mientras que él destacó "la compañía". María agregó que "la convivencia es buena: es una chica muy responsable", y aseguró: "Para mí, es como si fuera de la familia: siento cierta responsabilidad". Al finalizar el curso escolar, Juana Salamanca volverá a su país, y el matrimonio, seguramente, vuelva a participar en el programa de convivencia.