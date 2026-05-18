Política
El PP homenajea a José Ballesta en Génova con Rebeca Pérez como nueva alcaldesa de Murcia
"Lo que nos hace grande como partido es tener en nuestras filas a servidores como él, que deja un vacío muy difícil de reponer", afirma Núñez Feijóo
La alcaldesa en funciones de Murcia, Rebeca Pérez, acudió este lunes a la Junta Directiva Nacional del PP, en la sede de la calle Génova de Madrid en calidad de regidora 'in pectore', puesto que será nombrada oficialmente en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento del próximo viernes.
José Ballesta, fallecido el domingo 10 de mayo, estuvo muy presente en la reunión de la Junta Directiva del PP. Según trasladaron a La Opinión fuentes del partido, Rebeca Pérez tomó brevemente la palabra para dar las gracias sus compañeros por todo el apoyo recibido durante toda la semana pasado, tanto ella como el resto de miembros de la Corporación municipal. La nueva alcaldesa ya formaba parte de este órgano del partido desde el congreso nacional del año pasado, pero ahora ha ocupado su silla regidora.
Además, el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, que acudió al funeral del pasado martes en la Catedral de Murcia, dedicó unas palabras a quien fuera alcalde de la capital del Segura durante doce años: "La semana pasada el nuestro partido perdió a un gran alcalde, a un gran compañero, perdió a una persona culta, formada, catedrático de Medicina y exrector de la Universidad de Murcia, consejero dos veces y exportavoz del Gobierno y, desde hace algún tiempo, alcalde de Murcia".
Pérez, aún en funciones, será nombrada oficialmente primera edil el próximo viernes
"Lo que nos hace grande como partido es tener en nuestras filas a servidores como José Ballesta, que deja un vacío muy difícil de reponer. Toda la ciudad salió durante el velatorio, durante el paseo, al acompañamiento desde el Ayuntamiento hacia la catedral", explicó Feijóo a los dirigentes del PP allí presentes, recordando que la plaza Cardenal Belluga "se mantuvo llena durante el funeral" y que, posteriormente, "se le despidió dio con un gran aplauso".
Para el presidente del Partido Popular, José Ballesta fue "un alcalde que ha dejado impronta de una forma de hacer política" y que, "en definitiva, era un gran tipo".
Como ya hizo en Murcia el martes pasado, Feijóo rescató una frase que decía el fallecido sobre Murcia, "el único lugar del mundo donde se respira la luz" —cita clásica atribuida al poeta de la Generación del 27 Jorge Guillén—. A continuación, pidió a los asistentes a la reunión que se pusieran de pie para homenajear a Ballesta con un minuto de silencio.
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