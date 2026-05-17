Un nuevo boom urbanístico hace crecer el IBI, que será el más alto de la historia

El IBI se puso al cobro en Murcia el primer día de mayo para recaudar la cifra más alta de la historia: 139 millones de euros, según recoge el capítulo de ingresos del Presupuesto municipal para 2026.

Esta cifra representa una subida de 3,5 millones respecto al año anterior que desde el Ayuntamiento atribuyen al ‘desbloqueo’ urbanístico que está experimentando el municipio con el desarrollo de nuevos desarrollos residenciales.

Aunque el Consistorio explica el incremento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, además, al crecimiento de la actividad económica y a una mejora de la actividad recaudatoria, que ha conseguido disminuir el número de impagos, según detallaron fuentes municipales a este diario.

El plazo para el pago voluntario de este impuesto abarca hasta el 6 de julio. Si el recibo está domiciliado en un solo plazo, la fecha de cargo en cuenta es el 1 de junio; en dos pagos, los días 1 de junio y 20 de octubre; y, en cuatro plazos, los días 4 de mayo, 1 de junio, 2 de octubre y 20 de noviembre.

Otros tributos

El Ayuntamiento congeló los impuestos y tasas municipales este año, una medida que permitirá a los murcianos ahorrar unos 25 millones de euros. Aunque, en general se espera que la recaudación en materia de impuestos directos ascienda 7,5 millones de euros respecto al año anterior, sobre todo, por el aumento del IBI urbano.

El IBI sobre bienes rústicos prevé un aumento de poco más de 100.000 euros, para recaudar 9,3 millones, aunque el ahorro esperado en concepto de este impuesto es de 300.000 euros.

El IBI aplicado a los inmuebles de características especiales espera el mismo aumento, de 100.000 euros, para recaudar una suma de 1,3 millones.

También es de unos 100.000 euros el aumento que se estima para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), tributo con el que se conseguirán 29,5 millones, aunque el ahorro estimado es de 500.000 euros.

Y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) incorporará a las arcas municipales casi 15 millones, con una subida superior a los 600.000 euros respecto a este año.

Por su parte, el Impuesto sobre las actividades económicas (IAE) sube 2,3 millones y permitirá una recaudación de 20,6 millones, con un ahorro previsto de 500.000 euros.

Por último, con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se espera percibir 19,4 millones, 2,7 millones más que este 2025.

Noticias relacionadas

Por otro lado, no actualización del IPC supondrá un ahorro para los murcianos de hasta 6 millones de euros. Y, con todo, la recaudación total estimada pasa de los 226,6 millones este año a los 234,2 millones previstos para 2026.