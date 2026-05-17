El Ayuntamiento de Murcia y PreZero transforman el Día Mundial del Reciclaje en un hábito diario

La educación no es solo el aprendizaje de conceptos; es la base sobre la que se asientan nuestros valores. Cuando hablamos de proteger el planeta, la educación ambiental se convierte en la herramienta más poderosa para transformar la sociedad. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero han diseñado una estrategia que trasciende el calendario: para estas dos entidades, todos los días es 17 de mayo.

El objetivo es claro: que escolares y ciudadanía no vean el reciclaje como una obligación puntual, sino como parte de un estilo de vida basado en la Economía Circular. El reto no es sólo gestionar residuos, sino reeducar nuestra mirada para entender que cada objeto tiene una segunda o tercera oportunidad antes de ser desechado.

Los hábitos que cambian el mundo (cada día)

Celebrar el Día Mundial del Reciclaje implica adoptar una serie de pautas que debemos cumplir los 365 días del año. No se trata de acciones complejas, sino de decisiones conscientes en nuestros hogares, colegios y lugares de trabajo:

Priorizar la prevención: Antes de consumir, preguntémonos si es realmente necesario. Rechazar lo prescindible es el primer paso de la cadena. La regla de las tres R (y más): Reducir nuestro consumo, reparar lo que parece roto y reutilizar envases. Solo cuando estas opciones se agotan, entra en juego el contenedor correspondiente. Separación en origen: El ciudadano es el primer eslabón. Sin una correcta separación en casa, la tecnología más avanzada no puede completar el ciclo. Educación constante: Compartir lo aprendido. Un niño que enseña a sus padres a separar correctamente es el mayor agente de cambio que existe.

La alianza entre el Ayuntamiento de Murcia y PreZero demuestra que la gestión de residuos ha evolucionado. / PreZero

Cañada Hermosa: Donde la tecnología se une a la conciencia

Para que estos hábitos ciudadanos den sus frutos, Murcia cuenta con un aliado tecnológico de vanguardia: el Complejo Medioambiental Cañada Hermosa. Este centro no es solo una planta de tratamiento, es el corazón de la Economía Circular en el municipio.

Aquí, lo que el ciudadano separa en su barrio cobra una nueva vida. Gracias a un sistema automatizado de separadores ópticos de última generación, el complejo logra clasificar materiales con una pureza extraordinaria: desde el plástico PET y el polietileno (PEAD) hasta el aluminio, hojalata y los briks. Una vez prensados, estos materiales viajan a las fábricas de reciclaje para volver a convertirse en materia prima. Es el triunfo de la eficiencia: la tecnología de PreZero trabajando al servicio del compromiso ciudadano de Murcia.

Una revolución que empieza en el aula y llega a la calle

Esta labor educativa se despliega a pie de calle con proyectos que son referentes de inclusión y cultura:

Agentes de cambio: A través de ‘Reciclando en mi cole y en mi barrio’ , un proyecto que ya involucra a más de 25 centros escolares y llega a miles de alumnos del municipio, usuarios de Assido y Fundown se convierten en los mejores embajadores medioambientales. Ellos enseñan a sus vecinos que la sostenibilidad es una tarea de todos, sin excepciones, demostrando que el compromiso con el entorno no entiende de barreras.

, un proyecto que ya involucra a más de y llega a miles de alumnos del municipio, usuarios de y se convierten en los mejores embajadores medioambientales. Ellos enseñan a sus vecinos que la sostenibilidad es una tarea de todos, sin excepciones, demostrando que el compromiso con el entorno no entiende de barreras. Patrimonio natural: Iniciativas como el ‘Reto Río Limpio’ movilizan al voluntariado para cuidar el río Segura , transformando una jornada de limpieza en una lección de respeto por nuestro patrimonio natural más cercano.

movilizan al voluntariado para cuidar el , transformando una jornada de limpieza en una lección de respeto por nuestro patrimonio natural más cercano. Cultura y emoción: Para los más pequeños, figuras como La Pandilla de Drilo el Cocodrilo convierten la sostenibilidad en una aventura musical, logrando que el mensaje del reciclaje se aprenda cantando y jugando desde las edades más tempranas.

El proyecto ‘Reciclando en mi cole y en mi barrio’ ya involucra a más de 25 centros escolares. / PreZero

Murcia: Un modelo de ciudad responsable

La alianza entre el Ayuntamiento de Murcia y PreZero demuestra que la gestión de residuos ha evolucionado. Ya no hablamos de «basura», sino de recursos valorizables. La meta del «residuo cero» solo es alcanzable si entendemos que la Economía Circular es un camino que recorremos juntos: instituciones, empresas, escolares y ciudadanos.

Este 17 de mayo, el mensaje para los murcianos es diferente: no celebremos solo un día. Hagamos que cada gesto cotidiano, cada residuo evitado y cada envase correctamente separado sea nuestro regalo diario al planeta. Porque el futuro no se espera, se construye hoy.