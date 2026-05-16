Accidente
Trasladan al hospital a una niña de cuatro años tras ser atropellada en Los Alcázares
La pequeña se encuentra en la Arrixaca
El servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia informó del traslado de una niña de cuatro años al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca tras ser atropellada en el municipio murciano de Los Alcázares.
De acuerdo con el 112, los primeros avisos se produjeron sobre la una de la tarde y en ellos alertaban de una menor que se encontraba inconsciente tras un atropello
Asimismo, indican que hasta el lugar se desplazaron la Policía Local de los Alcázares, una ambulancia, Protección Civil de los Alcázares y una Unidad Móvil de Emergencias (UME)
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