Cerca de 1.700 murcianos dejan reluciente el entorno del río Segura

Los murcianos vuelven a salir a la calle para ponerse los guantes y coger la bolsa de basura con un solo objetivo: limpiar el río Segura. Desde las nueve y media de la mañana, los cerca de 1.700 voluntarios se congregaron en la plaza de la Cruz Roja para comenzar la jornada.

Una vez que se equiparon los dorsales y se organizaron en grupos, un batallón de 40 equipos de gorras blancas comenzó a descender a los márgenes del río, los alrededores del Malecón o la misma agua del Segura.

Entre los cerca de 1.700 participantes se encontraban miembros de la corporación municipal encabezados por la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, y el edil José Guillén. Pérez llenó dos bolsas de basura y se montó en una de las barcas para limpiar desde al agua también. Tras la actividad, destacó que los residuos que más extrajo del Segura fueron "plásticos y latas" lo que responde a una tendencia lógica, según la alcaldesa en funciones, "con el viento, estos restos acaban en las partes bajas del río".

Sin todavía cifras de recuento oficial, la regidora aseguró que "de momento habían descendido los kilos recogidos". Además, confirmó que "hemos batido récord este año en asistencia con mucha más información en los colegios, en los que ha habido una campaña casi expresa".

Por último, señaló que en su desplazamiento en barca por el río "hemos encontrado tortugas, anidaciones de patos y garza real, ha sido como un aula abierta en la naturaleza".

La presencia de grupos de colegios se hizo notar en el centro de Vistabella de Nuestra Señora de los Buenos Libros, que congregó a "54 personas entre niños y adultos", según Fuensanta, una de las profesoras de Primaria de este colegio. La maestra, que ya había participado en otras ediciones, señaló que, en su opinión, iniciativas como esta "están muy bien para la concienciación de los niños desde bien pequeños".

El Malecón se lleva la peor parte

También han acudido niños y niñas del centro de menores coordinados por tres monitoras. Una de ellas, Laura Sánchez, destacó que en la zona que se les asignó, el Malecón y el parque disuasorio, "había más basura" que en la mota del río. Sánchez añadió que "instalar más papeleras o contenedores en esta zona mejoraría la situación".

Una de las participantes veteranas en el Reto Río Limpio también describe que la situación en esta zona es peor que en los márgenes del río. Encarna, que con esta edición hace su cuarta participación en el desafío, afirma que acude porque le gusta la naturaleza y que su grupo, el número 7, ya había terminado su limpieza en una parte cercana a la pasarela Manterola. "Solo queda disfrutar de la paella, ya que estoy trabajando", indicó.

El equipo de cocineros encargados de las tres paellas para los voluntarios. / Santiago Ramón Torres

En su opinión, para reducir la basura en el río, se deberían "instalar cámaras para localizar a quien tira basura o deja las cacas del perro". Además, comenta que "esta parte de los márgenes del río está más limpia, pero por el Malecón había hasta jeringuillas". Otra zona que apunta que también concentra mayor basura es "más allá del auditorio".

En cuanto los voluntarios iban terminando, los vehículos de la empresa de limpieza municipal PreZero pasaban por la mota del río amontonando en sus camiones las bolsas de basura para llevarlas a la plaza de la Cruz Roja para contabilizar toda la basura recogida. Una familia que ya iba de recogida era la de Raúl de la fundación Aladina, que afirmó que "venían cogiendo basura de una punta a otra del río". Raúl destacó la elevada presencia de voluntarios. "Los vecinos de aquí de Murcia nos hemos volcado mucho con esta iniciativa de voluntariado entre 500 u 800 personas según mi percepción".

Por último, a ritmo de La Morocha, la plaza de la Cruz Roja comenzaba a acoger las bolsas de basura y a los voluntarios, que tras su trabajo, disfrutaban, la mayoría niños y familias, de la música y de las tres paellas que ya presentaban un aspecto inmejorable. Además de la música, los más pequeños podían disfrutar de áreas para jugar al hockey y al baloncesto, en una jornada en la que el río Segura volvía a relucir un aspecto de limpieza impoluta y convivencia ciudadana.